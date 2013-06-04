Как защитить здоровье ребёнка в лагере

Наиболее распространенными болезнями в летний период являются кишечные инфекции, простудные и вирусные заболевания, аллергия, травмы. Родителям необходимо акцентировать внимание детей на необходимость соблюдать личную гигиену – мыть руки после улицы, перед приемом пищи, после посещения туалета.

Кроме того, даже если ребенок не страдает аллергией, новая вода, новая еда или новый климат могут спровоцировать у него аллергическую реакцию. Однако не давайте ребенку с собой в лагерь аптечку - в организованных коллективах всегда есть медработник, который следит за здоровьем детей и имеет необходимые медицинские препараты, подчеркнула педиатр Светлана Попович. Аптечка ребенка может состоять только из защитных средств. Это могут быть средства личной гигиены, защитные средства от укусов насекомых, солнцезащитные средства.

Достаточно распространенное явление в детских лагерях – педикулез. По приезду домой в течение недели нужно регулярно проверять голову ребенка. К счастью, в аптеке сейчас продается достаточно средств от этой проблемы. Если что-то смущает – необходимо обратиться к врачу.

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