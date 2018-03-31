Если вы пытаетесь похудеть или страдаете проблемами с пищеварением, вопрос как улучшить обмен веществ - ваш главный ключ к достижению этих целей. Обычно это не так просто сделать, в особенности с помощью различных лекарств и добавок, к которым почему-то очень многие сегодня прибегают.

Анастасия Величко, врач-диетолог, настоятельно рекомендует воспользоваться 5 простыми рекомендациями как улучшить обмен веществ (метаболизм) в организме.

1. Важно понимать, что же такое метаболизм. Это, проще говоря, скорость, с которой ваш организм сжигает калории. Это постоянная величина, поэтому чтобы похудеть, вам нужно не только улучшить обмен веществ, но также урегулировать питание и образ жизни.

2. Определите, что влияет на ваш метаболизм. Есть факторы, на которые вы можете повлиять и факторы, на которые не можете:

- Возраст - интенсивность обмена веществ, уменьшается на 5% каждые десять лет, после 40 лет, отчасти из-за снижения мышечной массы.

- Пол - организм мужчины обычно сжигает калории быстрее, чем женщины, потому что они имеют больше мышечной ткани.

- Наследственность.

- Заболевания щитовидной железы - гипотиреоз (пониженная функция щитовидной железы) и гипертиреоз (гиперактивность щитовидной железы) могут влиять на обмен веществ.

- Вес - мышечная ткань сжигает калории больше, чем жировая.

3. Ешьте часто и небольшими порциями. Метаболизм улучшают фрукты, овес или обезжиренные молочные продукты.

Не голодайте! Мнение о том, что со временем ваш организм "втягивается" в режим голода - это миф! Недоедание и голодание может привести к заболеваниям и другим часто необратимым последствиям.

4. Если ваше здоровье позволяет, пейте воду со льдом. При переваривании и усвоении организм будет тратить больше калорий на то, чтобы "согреть" воду до температуры тела. Более девяноста процентов химических реакций в организме происходят в воде, поэтому убедитесь, что вы пьете достаточное количество воды.

5. Занимайтесь спортом. Чтобы начать сжигать калории вовсе не обязательно потеть - достаточно поднять частоту сердечных сокращений и поддерживать ее хотя бы тридцати минут.

Юлия Мартиненко