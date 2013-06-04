Правительственная комиссия проверит Минздрав

Правительственная комиссия под председательством вице-премьер-министра Константина Грищенко проведет служебное расследование в отношении должностных лиц Министерства здравоохранения, которые отвечают за функционирование детских лечебных учреждений.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, решения о создании комиссии было принято после заслушивания на сегодняшнем заседании Кабмина информации министра здравоохранения Раисы Богатырёвой о расследовании несчастного случая, который произошел в детском учреждении «Специализированный (специальный) санаторий «Юность» Министерства здравоохранения». Оказалось, что дети были заселены в аварийный корпус, который не имел разрешения на эксплуатацию. Таковы предварительные заключения комиссии Минздрава, которая изучает детали инцидента, приведшие к смерти ребенка в результате несчастного случая в медицинском учреждении.

«Правительственная комиссия должна проверить деятельность Министерства здравоохранения. Почему не обеспечен соответствующий контроль? Если руководитель санатория поселил детей, значит, был уверен в своей безнаказанности, считал что все сойдет с рук. Кто допустил такую бесконтрольность? Требую объективной проверки, невзирая на ранги и звания», - сказал премьер-министр Николай Азаров.

При этом он отметил, что непосредственно на месте продолжит работать комиссия Минздрава, которая будет проверять санаторий. Возглавляемая же Грищенко комиссия проверит именно деятельность министерства - как именно Минздрав осуществлял контроль за санаториями.

Глава правительства также поручил выделить из резервного фонда средства для помощи семье погибшего ребенка.

«Нужно также срочно начать капитальный ремонт аварийного корпуса, - сказал Азаров. – Не должно быть на территории детских санаториев таких зданий».

Премьер-министр поручил решить этот вопрос вице-премьер-министру Александру Вилкулу совместно с другими министерствами, в частности, Минрегионом, Минэкономразвития и другими.

В то же время Азаров требует усилить контроль за безопасностью детей в учреждениях лечения и отдыха летом. «Нужно дополнительно провести проверки всех таких учреждений. Горький опыт показывает, что их проводят формально. А за бесконтрольность, как видим, очень высокая цена», - отметил Азаров.

Премьер-министр обратился к руководителям облгосадминистраций с требованием не документально, а практически на местах еще раз проверить: насколько безопасны детские заведения, и при наименьших подозрениях организовать дополнительные проверки, мобилизовать соответствующие службы для решения проблем, которые, возможно, незаметны при общих проверках. К таким проверкам поручено приобщиться Госархстройинспекции, Госгорпромнадзору.