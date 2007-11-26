Витамин С увеличивает устойчивость к стрессу

Сейчас, когда за каждым углом нас подстерегает простуда, все озабочены тем, как не дать себя ей в обиду. Каждый как может поддерживает иммунитет. Пожалуй, самый известный и популярный рецепт для его укрепления — есть витамин С, т.е. аскорбиновую кислоту. Кто из нас не носил больному близкому котомку с цитрусовыми, содержащими «аскорбинку»? Но чтобы чудо-витамин подействовал и не навредил, нужно знать, как его правильно употреблять.

КАК ДЕЙСТВУЕТ ЧУДО-КИСЛОТА

У витамина С есть два главных действия. Во-первых, попадая в организм, он увеличивает проницаемость самых мелких сосудов — капилляров. Вследствие этого кровь добирается до самых далеких клеточек, которые обычно «спят» и заставляет их работать. Другими словами, аскорбиновая кислота активизирует обмен веществ, заставляет клетки выводить шлаки. А во-вторых, витамин С стимулирует надпочечники выделять гормоны «стресса». Они временно повышают работоспособность, причем чем больше доза, тем более выражен эффект.

После такого гормонального «взрыва» организму нужен отдых, потому что его гормональные «закрома» истощаются (кстати, по тому же механизму действует и обливание холодной водой). Кроме того, при передозировке (1,5-2 г) из аскорбинки образуется кетогиалуроновая кислота, которая отравляет организм (она даже способна сорвать беременность, чем активно пользовались во времена Советского Cоюза, делая внутривенное введение раствора аскорбиновой кислоты).

В результате через день-два подъема наступает упадок сил и организм становится ослабленным, а сосуды — хрупкими, легко возникают синяки. Вот почему после аскорбиновой терапии нужно день-два отдыхать, ничем не перенапрягать организм. А если часто «истязать» себя аскорбиновым стрессом, есть риск ускорить появление различных эндокринных расстройств.

КАК ПРАВИЛЬНО ПРИНИМАТЬ?

Аскорбинка есть в пищевых продуктах и таблетках. Особой разницы, как она поступит в организм, нет. Главное — принимать ежедневно, т.к. накапливать ее организм не умеет. Поскольку химически этот витамин — кислота, то принимать его натощак нежелательно: если желудок слабый, будет раздражение. Лучше — вместе с едой или после нее.

Гарантированно избежать раздражения можно, если принимать «аскорбинку» с крахмалистыми продуктами — картошкой, бананом. Кроме того, есть вещества, которые устраняют негативные эффекты, возникающие, если аскорбинку принимать одну. Это витамин Р и пищевые красители — флавоноиды. Чаще всего они встречаются в продуктах вместе. Ими богаты шиповник, помидоры, апельсины, грецкие орехи и чай (лучше — зеленый, там их больше). Этим сочетанием, кстати, оправдан один из лучших способов «аскорбинизации» — чай (как источник вспомогательных веществ) с лимоном (источником витамина С).

КОМУ НЕЛЬЗЯ?

Аскорбиновая кислота противопоказана при гастрите, язвенной болезни желудка и склонности к образованию в почках уратов — камней из солей мочевой кислоты. Это можно проверить по анализу мочи. Если в нем обнаруживаются соли под названием "ураты", значит, она есть.

КОГДА ОНА НУЖНА БОЛЬШЕ ВСЕГО?

1. Если вы чувствуете, что заболеваете. Принять ударную дозу аскорбинки — это один из способов предотвратить болезнь.

2. Если вы переболели и хотите восстановиться. С помощью витамина С вы это сделаете быстрее. Условие — делать это дозами, не превышающими суточные.

3. Если вы «сидите» на мясе и хлебе. Такая диета снижает содержание аскорбинки в организме, поэтому ее нужно активно восполнять.

4. Если вы много трудитесь физически. В этом случае потребность организма в витамине С повышается в 1,5-2 раза.

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