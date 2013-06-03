Противотуберкулезные санатории не могут отдать в ведение АРК

Министерство здравоохранения Украины не может отдать противотуберкулезные санатории в ведение Автономной Республики Крым, потому что они незаменимы в преодолении эпидемии туберкулеза в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Толстанов сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров, отвечая на вопрос, почему Минздрав не согласился передать в ведение АРК санаторий «Юность» в Симеизе, где обвал аварийного балкону привел к смерти ребенка.

«АР Крым обращалась к нам. Их волнует вопрос территории и размещения на этой территории оздоровительных учреждений. Государство же волнует функция. Функция заключается в лечении туберкулеза всей страны. Я уверен, что АР Крым не обеспечит своим бюджетом лечения туберкулеза всей страны. Поэтому мы им отказывали. Потому что это системное лечение для всего государства. Там оздоравливаются дети из всей страны. Вопрос заключается в эпидемической ситуации относительно туберкулеза. И если мы разорвем цепь лечения, не дадим возможности, кроме таблеток, поликлинического лечения, санаторного, то мы не вылечим никогда болезнь», - подчеркнул чиновник.

Он отметил, что в каждом регионе стране есть свои противотуберкулезные санатории, но Крымские заменить нельзя.

«Есть такая категория больных туберкулезом детей и взрослых, которым нужен морской бриз и фитонциды Крыма. Это незаменимый климатологический фактор. Поэтому мы не можем сокращать эти учреждения», - отметил Толстанов.

Напомним, в ответ на вопрос, почему санаторий «Юность» был в аварийном состоянии, и почему не выделялись средства на его капитальный ремонт, Толстанов ответил: «. На содержание 120 кроватей (в санатории «Юность»), чтобы комплексно оздоравливать детей с туберкулезом, деньги выделялись. Было обеспечено 62% от общей потребности, на капитальный ремонт вообще не выделялись средства, на мелкий технический ремонт выделялись 15%. Мы неоднократно обращались к правительству относительно выделения средств», - сказал Толстанов.

По его словам, последние три года на капитальный ремонт средства не выделялись. Это здание было закрыто (в 2007 году – УНИАН), потому что его нельзя было эксплуатировать, и таких зданий по многим санаториям системы закрыто достаточно много.

Как сообщал УНИАН, трагедия в санатории «Юность» в Симеизе произошла вечером 30 мая - часть балкона на 3-ом этаже обвалилась, когда на него вышли трое детей. 10-летняя девочка погибла, 11-летняя находится в больнице с травмами.

Спальный корпус санатория, где обвалился балкон, построен в 1906 году.

Министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев утверждает, что санаторий был в «черном» списке Минкурортов Крыма, здравница находится в аварийном состоянии, его ведомство не рекомендовало туристам посещать санаторий.

«Санаторий принадлежит государству и находится в сфере управления Министерства здравоохранения Украины. Крымская власть в 2011 и 2012 годах обращалась с просьбой передать "Юность" в управление Совета министров Крыма, аргументируя тем, что он в жалком состоянии, при этом МОЗ абсолютно не уделяет внимания решению проблем детского санатория. МОЗ Украины нам отказывало без объяснений», - отметил министр.

Лиев сообщил также, что в сентябре 2012 года он публиковал список из 15 больших санаториев и гостиниц (как государственных, так и частных), от посещений которых просил воздержаться.

«Под номером 12 в этом списке был санаторий Минздрава Украины "Юность". Реакции органа управления (Минздрава Украины) не было», – констатировал Лиев.