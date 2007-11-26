Халатность хмельницких медиков привела к гибели двух женщин

За халатность медиков Хмельницкой областной больницы заплатили собственным жизням две женщины, которые лежали в гинекологическом отделении. Их отравили неизвестным веществом.

От обычной клизмы в гинекологическом отделении Хмельницкой областной больницы умерли две женщины, еще одна попала в реанимацию. 19 ноября их подготавливали к плановой операции. В тот день в медицинском учреждении не было воды, поэтому клизмы четырем пациенткам делали из набранной заранее. После нескольких процедур трем женщинам стало плохо: остановка дыхания, снижение давления, реанимация. Повезло только четвертой, ей сделали только одну процедуру из трех.

В фатальный день процедуру делала санитарка. Хотя, как говорит главный врач, клизму должна была ставить медсестра или та же санитарка, но под надзором медсестры. Родственники погибших обвяют медиков в отравлении.

Врачи говорят, что причина смерти - отравление неизвестным химическим веществом. Это подтвердили и столичные эксперты.

Также врачи считают, что, возможно, и не удастся определить, каким веществом отравили женщин. Родные умерших не разрешили местным врачам делать вскрытие. Сегодня специалисты из Черновцов сделали вскрытие и взяли образцы тканей для исследования. Делом занимаются правоохранители и комиссия из Министерства здравоохранения.

Родные погибших обратились в прокуратуру и в суд. Они настаивают, чтобы виновных наказали.

ICTV