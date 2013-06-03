Здания противотуберкулезных санаториев датированы началом XX в.
На капремонт средства не выделяли
Большинство зданий противотуберкулезных санаториев датированы началом XX века.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Толстанов на пресс-конференции в Кабинете министров.
По его словам учреждений, где занимаются комплексным лечением туберкулеза, в Украине 22.
«Основная масса зданий в этих учреждениях – начало XX века... На содержание 120 коек (в санатории «Юность»), чтобы комплексно оздоравливать детей с туберкулезом, деньги выделялись. Было обеспечено 62% от общей потребности, на капитальный ремонт вообще не выделялись средства, на мелкий технический ремонт выделялось 15%. Мы неоднократно обращались к правительству относительно выделения средств», - сказал Толстанов.
По его словам, последние три года на капитальный ремонт средства не выделялись. Это здание было закрыто (в 2007 году – УНИАН), потому что его нельзя было эксплуатировать, и таких зданий во многих санаториях системы закрыто довольно много.