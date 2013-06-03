Здания противотуберкулезных санаториев датированы началом XX в.

Большинство зданий противотуберкулезных санаториев датированы началом XX века.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Толстанов на пресс-конференции в Кабинете министров.

По его словам учреждений, где занимаются комплексным лечением туберкулеза, в Украине 22.

«Основная масса зданий в этих учреждениях – начало XX века... На содержание 120 коек (в санатории «Юность»), чтобы комплексно оздоравливать детей с туберкулезом, деньги выделялись. Было обеспечено 62% от общей потребности, на капитальный ремонт вообще не выделялись средства, на мелкий технический ремонт выделялось 15%. Мы неоднократно обращались к правительству относительно выделения средств», - сказал Толстанов.

По его словам, последние три года на капитальный ремонт средства не выделялись. Это здание было закрыто (в 2007 году – УНИАН), потому что его нельзя было эксплуатировать, и таких зданий во многих санаториях системы закрыто довольно много.