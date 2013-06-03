Еще в 2011 г. сообщали об опасности сооружений “Юности”

Госгорпромнадзор еще в 2011 году предупреждал руководство санатория “Юность” о значительных нарушениях в эксплуатации строительных сооружений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Украины Степан Дунас на пресс-конференции в Киеве.

“Территориальное управление Госгорпромнадзорв в АРК в 2011 году проводило проверку состояния охраны труда и промышленной безопасности санатория “Юность”. Руководителю было выдано обязательное к исполнению предписание, в котором были отмечены нарушения эксплуатации строительных сооружений”, - сообщил Дунас.

По его словам, в частности, работники Госгорпромнадзора отмечали, что в санатории не создана соответствующая служба наблюдения за строительными сооружениями, отсутствуют соответствующие специалисты, не проведено их обучение, а также запрещалась эксплуатация балконов строительных сооружений.

“В конце 2011 года руководитель санатория предоставил ответ о выполнении мероприятий, которые направлены на выполнение предписания”, - сообщил заместитель председателя Госгорпромнадзора.

Как объяснил Дунас, поскольку санаторий “Юность” относится к незначительной степени риска эксплуатации, по законодательству, Госгорпромнадзор проверяет такие объекты раз в два года.

“Также предусматривается норма: если от субъекта хозяйствования поступил ответ об устранении нарушений, то дополнительных мер принято не будет. Однако мы понимаем, что соответствующих мер по ограничению доступа на балконы не было принято со стороны руководства санатория”, - отметил он.

Кроме того, Дунас подчеркнул, что Госгорпромнадзор не может самостоятельно инициировать внеплановые проверки объектов, поскольку со стороны Генпрокуратуры, самих субъектов хозяйствования и власти идет контроль.

“Однако в случае, если к нам обращаются сами субъекты хозяйствования, компетентные органы или граждане о нарушениях, которые угрожают жизни людей, Госгорпромнадзор может провести внеплановые проверки объектов”, - отметил заместитель председателя Госгорпромнадзора.

Как сообщал УНИАН, трагедия произошла вечером 30 мая. В санатории «Юность» в Симеизе часть балкона на 3-м этаже обвалилась, когда на него вышли трое детей. 10-летняя девочка погибла, 11-летняя находится в больнице с травмами.

Спальный корпус санатория, где обвалился балкон, построен в 1906 году.

Министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев утверждает, что санаторий был в «черном» списке Минкурортов Крыма, здравница находится в аварийном состоянии, его ведомство не рекомендовало туристам посещать санаторий.

«Санаторий принадлежит государству и находится в сфере управления Министерства здравоохранения Украины. Крымская власть в 2011 и 2012 годах обращалась с просьбой передать "Юность" в управление Совета министров Крыма, аргументируя тем, что он в жалком состоянии, при этом Минздрав абсолютно не уделяет внимания решению проблем детского санатория. Минздрав Украины нам отказывал без объяснений», - отметил министр.

Лиев сообщил также, что в сентябре 2012 года он публиковал список из 15 крупных санаториев и гостиниц (как государственных, так и частных), от посещения которых просил воздержаться.

«Под номером 12 в этом списке был санаторий Минздрава Украины "Юность". Реакции органа управления (Минздрава Украины) не было», – подчеркнул Лиев.