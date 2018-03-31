Дети в корпус № 6 санатория «Юность» были заселены вопреки требованиям Минздрава

Дети в корпус № 6 санатория «Юность» в Симеизе были заселены вопреки требованиям Министерства здравоохранения Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Александр Толстанов на пресс-конференции в Кабинете министров.

По его словам, использование корпуса № 6 было несанкционированным.

«В нарушение требований Минздрава, без санкции Минздрава главный врач разместил детей, прибывших из Львовской области, в корпусе, который не был разрешен к использованию, к тому, чтобы в нем находились дети, пренебрегая правилами безопасности. Не было разрешения ни СЭС, ни пожарной службы. Тем более, что в 2007 году в заведении была комплексная проверка, после этого еще три комплексных проверки. Количество кроватей было уменьшено с 160 до 120. На период проверок этот корпус не эксплуатировался, это подтверждено соответствующими документами. Дети были поселены вопреки требованиям министерства, которое запретило ему (главврачу) использование этого корпуса», - заявил Толстанов.

Заместитель министра уточнил, что в санатории «Юность» целый год оздоравливаются дети, болеющие туберкулезом или находящиеся в группе риска относительно туберкулеза.

«100% оздоравливались бесплатно. Это дети со всей Украины. Срок лечения индивидуальный», - отметил Толстанов.

Он сообщил, что с 1 июня в Крыму работает комиссия под председательством заместителя министра здравоохранения Романа Богачева.

«В комиссии задействованы специалисты из всей Украины. Количество персонала и квалификация будут пересмотрены. Все люди, причастные к этому случаю, будут наказаны. Жизни и здоровью детей, которые находятся сейчас в санатории «Юность», ничего не угрожает. Они обеспечены и лечением, и питанием. Дети, которые находились в непригодном помещении, переселены в другие санатории", - сказал Толстанов.

Он также информировал, что комиссия Минздрава проверила еще 5 противотуберкулезных санаториев Крыма, где грубых нарушений не выявила.

По словам Толстанова, на сегодняшний день отстранена от должностей вся администрация санатория – главный врач, начальник медицинской части, начальник педагогической части, инженер охраны труда, заместитель главврача по экономическим вопросам.

Как сообщал УНИАН, вечером 30 мая в санатории «Юность» в Симеизе обвалилась часть балкона на 3-ем этаже, когда на него вышли трое детей. 10-летняя девочка погибла, 11-летняя находится в больнице с травмами.

Спальный корпус санатория, где обвалился балкон, построен в 1906 году.

Министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев утверждает, что санаторий был в «черном» списке Минкурортов Крыма, здравница находится в аварийном состоянии, его ведомство не рекомендовало туристам посещать санаторий.

«Санаторий принадлежит государству и находится в сфере управления Министерства здравоохранения Украины. Крымская власть в 2011 и 2012 годах обращалась с просьбой передать "Юность" в управление Совета министров Крыма, аргументируя тем, что он в плохом состоянии, при этом Минздрав абсолютно не уделяет внимание решению проблем детского санатория. Минздрав Украины нам отказывал без объяснений», - отметил министр.

Лиев сообщил также, что в сентябре 2012 года он опубликовал список из 15 крупных санаториев и гостиниц (как государственных, так и частных), от посещений которых просил воздержаться.

«Под номером 12 в этом списке был санаторий Минздрава Украины "Юность". Реакции органа управления (Минздрав Украины) не было», – констатировал Лиев.