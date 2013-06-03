Украина на последнем месте по посмертному донорству органов

Среди стран Европы Украина по показателю посмертного донорства занимает последнее место: на один миллион населения приходится лишь 0,15 случаев посмертного донорства.

Об этом сообщила министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева во время публичной лекции в Харьковском медуниверситете на тему «Трансплантация в Украине – настоящее и будущее, этические и нормативно-правовые аспекты», сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По ее словам, в соседней Польше показатель посмертного донорства превышает четырнадцать случаев на один миллион населения, а в Испании, являющейся лидером по этим показателям, таких случаев – 35 на миллион населения.

«На пути развития трансплантации в Украине в последние десятилетия стала «презумпция несогласия» как основа действующего законодательства. Если до 1999 года – даты принятия закона о трансплантации – преобладала пересадка органов, которые были изъяты у донора-трупа, то после 1999 года начали стремительно увеличиваться количество трансплантаций органов от живого семейного донора», – сказала руководитель Минздрава Украины.

Количество органных трансплантаций в Украине не превышает 120 в год. При этом из них только 15% – это трансплантация благодаря посмертному донорству. В целом в Украине показатель трансплантаций на один миллион населения составляет лишь 1,6, тогда как в Австрии этот показатель достигает 81,5, в Испании – 85,6, в США – 76,7 на один миллион населения.

«На данное время украинские трансплантологи, прилагая значительные профессиональные и психоэмоциональные усилия, в течение года способны помочь лишь около сотни больным с хронической почечной недостаточностью и 12-15 больным с патологией печени», – заметила Богатырева.

Министр отметила, что преодолеть общественное недоверие к трансплантологии и посмертному донорству можно лишь соединив усилия всех органов центральной исполнительной власти, местных органов самоуправления, правоохранительных органов, общественных организаций и религиозных конфессий.

«Примером такого сотрудничества может быть общественное широкое обсуждение изменений в действующую редакцию Закона «О трансплантации». Предложенные ведущими специалистами-трансплантологами изменения в указанный закон, в том числе и введение «презумпции согласия», были обсуждены во всех регионах нашей страны на так называемых круглых столах», – сказала Богатырева.