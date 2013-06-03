Минздрав решил проверить пять санаториев в Крыму

После гибели ребенка в результате обрушения балкона в санатории «Юность» в Симеизе Министерство здравоохранения Украины решило проверить еще пять санаториев в Крыму.

В частности, в обнародованном пресс-службой на официальном сайте Минздрава сообщении отмечается, что с 1 июня по приказу министра здравоохранения в АР Крым работает комиссия под председательством заместителя министра - руководителя аппарата Романа Богачева, цель которой - предупреждение и предотвращение несчастных случаев во время лечения детей в специализированных (специальных) санаториях, которые относятся к сфере управления Минздрава Украины, и оценка материально-технического состояния зданий и сооружений.

Согласно приказу, будут проверены "Специализированный (специальный) санаторий "Южнобережный", "Специализированный (специальный) санаторий "Юность" Минздрава Украины", "Детский специализированный (специальный) санаторий им. Боброва Минздрава Украины", "Детский специализированный (специальный) санаторий "Москва" и "Специализированный (специальный) санаторий "Пионер" Минздрава Украины".

В министерстве также сообщили, что приказ Минздрава Украины №105 "О временном сокращении количества коек санатория "Юность" с 160 до 120 в связи с аварийным состоянием корпуса №6 был издан еще 5 марта 2007 года.

В целом Министерству здравоохранения Украины подчинено 38 специализированных санаториев, плановая мощность которых составляет 9391 койка. В АР Крым расположено 23 санатория, подчиненных Минздраву Украины, общая мощность которых составляет 4516 коек, из них 15 детских на 3436 коек и 8 взрослых на 1080 коек.

Как сообщал УНИАН, трагедия произошла вечером 30 мая. В санатории «Юность» в Симеизе часть балкона на 3-м этаже обрушилась, когда на него вышли трое детей. 10-летняя девочка погибла, 11-летняя находится в больнице с травмами.

Спальный корпус санатория, где обрушился балкон, построен в 1906 году.

В свою очередь министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев утверждает, что санаторий был в «черном» списке Минкурортов Крыма, здравница находится в аварийном состоянии, его ведомство не рекомендовало туристам посещать санаторий.

«Санаторий принадлежит государству и находится в сфере управления Министерства здравоохранения Украины. Крымская власть в 2011 и 2012 годах обращалась с просьбой передать "Юность" в управление Совету министров Крыма, аргументируя тем, что он в жалком состоянии, при этом Минздрав абсолютно не уделяет внимания решению проблем детского санатория. Минздрав Украины нам отказывал без объяснений», - отметил министр.

Лиев сообщил также, что в сентябре 2012 года он публиковал список из 15 крупных санаториев и гостиниц (как государственных, так и частных), от посещения которых просил воздержаться.

«Под номером 12 в этом списке был санаторий Минздрава Украины "Юность". Реакции органа управления (Минздрава Украины) не было», – подчеркнул Лиев.