Завтра в Украине ожидаются дожди и грозы

Завтра в западных областях Украины ожидаются дожди, местами с грозами, ночью и утром сильные, в Карпатах очень сильные дожди.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура на западе ночью 8-13°, днем 15-20°.

На остальной территории Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем в Крыму и Приазовье местами сильные дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 10-15°, на юге до 17°, днем 21-26°. Ветер в Украине преимущественно восточный, 5-10 м/с.

В Киеве и области во вторник ожидаются кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 10-15°, днем 21-26°, в Киеве ночью 12-14°, днем 23-25°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях была 19-23°; в Днепре возле Киева 20°.