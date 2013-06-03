С 2014 года в Украине сирот не будут передавать в интернаты

Министр социальной политики Наталия Королевская заявляет, что с 1 января 2014 года в Украине детей-сирот будут не передавать в интернаты, а устраивать в детские дома семейного типа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на заседании медиа-клуба “На власний погляд” в Киеве.

По ее словам, заведения интернатного типа будут действовать лишь для детей-инвалидов с тяжелыми формами патологий.

“Все дети-сироты, которые сегодня попадают в дома-интернаты, с 1 января 2014 года будут учитываться центрами реабилитации ребенка, которые будут предоставлять им статус сирот. А откуда они будут переводиться в ДДСТ”, - отметила Королевская.

По мнению министра, именно семейная форма воспитания сирот обеспечит дальнейшую интеграцию ребенка в социуме.

Королевская отметила, что в этом году в Украине будет открыто 150 детских домов семейного типа, а со следующего года еще будет введено в эксплуатацию 200 ДДСТ.

Кроме того, до конца года в 11 областях появятся дневные стационары для детей-инвалидов, которые фактически заменят детсады для этих социально уязвимых категорий детей. С 2014 года подобные заведения будут открыты во всех областных центрах, добавила Королевская.