В школах Украины растет уровень насилия – Павленко

Количество обращений и жалоб по поводу насилия в учебных заведениях постоянно растет, заявил сегодня на брифинге уполномоченный Президента по правам ребенка Юрий Павленко.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, “количество жалоб о насилии в учебных заведениях, о конфликтах между детьми, между учителем и учеником, между техническим персоналом и учеником ежемесячно растет. Я это связываю не столько с тем, что растет количество конфликтов, а с тем, что сегодня насилие по отношению к ребенку начинает быть неприемлемым обществом. Главное, что граждане и дети имеют возможность и знают, куда можно пожаловаться, чтобы был проведен оперативный, независимый, беспристрастный анализ ситуации и ребенок был защищен”.

Как сказал Павленко, каждое дело о насилии по отношению к ребенку в учебном заведении находится на его особом контроле.

Он сообщил, что обратился в Министерство образования и науки рассмотреть возможность создания центров медиации во всех украинских школах для того, чтобы минимизировать количество конфликтов и сломать ситуацию, когда в насилии над ребенком виновным делают именно ребенка.

Павленко также информировал, что на протяжении мая получил около 15 обращений о насилии в детских садах, школах, интернатных заведениях.