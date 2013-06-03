Причина раннего старения - стрессы детства

Стрессы опасны для взрослых людей и способны провоцировать серьезные заболевания, а о том, как пагубно они отражаются на детях даже говорить не приходится. Американскими учеными было установлено, что переживаемые детьми в раннем детстве сильные стрессы могут стать причиной преждевременного старения клеток в будущем. Признаки старения могут «храниться» в ДНК на протяжении длительного времени. Именно с детства, по словам медиков, как раз и начинается заложение «программы» старения организма.

На концах хромосом расположены теломеры, отвечающее за сохранение стабильности клетки, уменьшение их длины является одним из признаков старения. Длина теломеры представляет собой своеобразную меру старения организма, с каждым клеточным делением она укорачивается. Раннему укорачиванию теломер как раз и способствуют сильные стрессы, а этот процесс, в свою очередь, является причиной возникновения заболевания сосудов и сердца и даже развития рака.

Стресс способствует процессу клеточного старения, а переживаемые в раннем детстве стрессовые расстройства всегда являются причиной развития множества болезней. ДНК взрослых, в детстве подвергавшихся сильным стрессам, было тщательно исследовано медиками, установившими, что теломеры таких людей короче, чем у тех, чье детство было спокойным и счастливым.

Таким образом, данное исследование стало первым доказательством негативного влияния трудного детства на состояние здоровье человека в дальнейшей жизни.

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