В Украине 50 тыс детей живут в кризисных семьях

В Украине ежегодно почти 10 тысяч подростков из-за беспризорности и попрошайничества попадают в приюты для детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Как говорится в сообщении, в центральном аппарате ГПУ создано Главное управление защиты прав и свобод детей, к полномочиям которого отнесено процессуальное руководство по уголовным производствам в отношении несовершеннолетних, обеспечение надзора за соблюдением их прав при исполнении уголовных наказаний и применении мер принуждения, защита прав детей в суде, надзор за соблюдением и применением органами власти законов по вопросам охраны детства.

В Украине около 50 тысяч детей проживают в кризисных семьях, где родители пьянствуют, употребляют наркотики. Как следствие, дети покидают дома, втягиваются в преступную деятельность или становятся жертвами преступлений.

Кроме того, в Украине проживают 167 тысяч детей-инвалидов, что составляет почти 2% от всего количества детей.

Около 1 тысячи подростков, которые должны получать образование, не начали учебный год не садятся за парты. И только половина детского населения имеет возможность реализовать право на оздоровление и отдых, треть охвачена содержательным досугом. В трудовых отношениях с работодателями находятся 0,7% человек в возрасте от 15 до 18 лет, которые потенциально могут работать, говорится в сообщении.

Как отмечают в ГПУ, в поле зрения органов прокуратуры постоянно находятся вопросы соблюдения прав детей на охрану жизни и здоровья, образование, отдых и содержательный досуг, опеку, попечительство, усыновление, имущество и жилье, труд и трудоустройство, защиту от насилия в семье.

При этом особое внимание прокуроры уделяют детям льготной категории – детям-сиротам и детям, оставшимся без родительской опеки, детям-инвалидам и детям из семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

С 2013 года восстановлены права более 90 тысяч детей. В их пользу возмещено 19,1 млн грн алиментов, стипендий, социальной помощи и тому подобное, а к ответственности были привлечены почти 3 тысячи должностных лиц, отменено 162 незаконных акта. В защиту прав детей было начато 186 уголовных производств .

Кроме того, применяя функции представительства в сфере защиты интересов детей, прокуроры возвращают в государственную собственность незаконно использованные бюджетные средства, отчужденные детские заведения образования, оздоровительные учреждения, земельные участки. Так, за текущий год судами удовлетворено уже почти 500 исков прокуроров на сумму свыше 5,5 млн грн, предъявленных в интересах государства и в защиту прав детей.

При этом в производстве судов всех юрисдикций на сегодняшний день находятся более 300 исков прокуроров на общую сумму около 30 млн грн.

Также в ГПУ отметили, что новым Уголовным процессуальным кодексом предусмотрена специализация следователей и судей по уголовному производству в отношении несовершеннолетних и определяются дополнительные гарантии защиты прав детей. Так, уведомление о подозрении несовершеннолетнего может осуществлять процессуальный руководитель, что является дополнительным залогом соблюдения прав детей в уголовном производстве.

Один из основных принципов осуществления уголовного производства в отношении несовершеннолетних определен статьей 484 УПК. В частности, следователь, прокурор обязаны осуществлять процессуальные действия в порядке, который менее всего нарушает обычный уклад жизни несовершеннолетнего и отвечает его возрастным и психологическим особенностям, разъяснять суть процессуальных действий, решений и их значение, выслушивать его аргументы и принимать другие меры, направленные на избежание негативного влияния на несовершеннолетнего.

Кроме того, новое уголовное процессуальное законодательство содержит более взвешенный подход к задержанию несовершеннолетних. Так, задержание и применение к несовершеннолетнему такой предупредительной меры как содержание под стражей возможны только за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, подчеркивают в ГПУ.