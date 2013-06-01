Ко Дню защиты детей в стране проводят тысячи мероприятий

По случаю Дня защиты детей в Украине проходит более тысячи развлекательных мероприятий, цель которых – привлечь внимание общества к проблемам и социальной защите детей в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

Министр Наталия Королевская сегодня приняла участие в VI благотворительном детском проекте «Мир талантов – цвет нации», которой проходит в столице на Майдане Незалежности.

В рамках проекта в центре Киева развернули площадки развлечений, аттракционы, соорудили «Городок мастеров» и «Ярмарку чудес». Детей, приехавших на мероприятие, развлекают активными играми, анимацией и розыгрышами.

На главной сцене Майдана Незалежности выступают лучшие творческие коллективы Украины, а завершится праздник гала-концертом известных исполнителей.

«Сегодня здесь, на Майдане Незалежности, при поддержке Министерства социальной политики проходит настоящий праздник детства. Особенность проекта «Мир талантов – цвет нации» – его благотворительный характер: в нем всегда принимают участие наиболее социально незащищенные дети – воспитанники детских домов и домов семейного типа из различных регионов Украины», – сказала Королевская.