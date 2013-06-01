Ко Дню защиты детей в стране проводят тысячи мероприятий
15:32, 01 июня 2013Страна
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Чтобы привлечь внимание к проблемам
По случаю Дня защиты детей в Украине проходит более тысячи развлекательных мероприятий, цель которых – привлечь внимание общества к проблемам и социальной защите детей в Украине.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.
Министр Наталия Королевская сегодня приняла участие в VI благотворительном детском проекте «Мир талантов – цвет нации», которой проходит в столице на Майдане Незалежности.
В рамках проекта в центре Киева развернули площадки развлечений, аттракционы, соорудили «Городок мастеров» и «Ярмарку чудес». Детей, приехавших на мероприятие, развлекают активными играми, анимацией и розыгрышами.
На главной сцене Майдана Незалежности выступают лучшие творческие коллективы Украины, а завершится праздник гала-концертом известных исполнителей.
«Сегодня здесь, на Майдане Незалежности, при поддержке Министерства социальной политики проходит настоящий праздник детства. Особенность проекта «Мир талантов – цвет нации» – его благотворительный характер: в нем всегда принимают участие наиболее социально незащищенные дети – воспитанники детских домов и домов семейного типа из различных регионов Украины», – сказала Королевская.
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