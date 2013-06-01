Из-за ненастья обесточены 398 населенных пунктов страны

Сегодня ночью в шести областях Украины в результате сильных дождей и шквалистых порывов ветра из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 398 населенных пунктов.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Одесской области обесточен 261 населен пункт, в Киевской – 83, в Житомирской – 23, в Винницкой – 20, в Николаевской – 7, в Волынской – 4.

К возобновлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.