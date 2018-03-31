Как сделать детский праздник - вкусным и полезным

На­вер­ное, ни­кто не лю­бит празд­ни­ки так, как де­ти! Если у кро­хи на­ме­ча­ет­ся День рож­де­ния, ма­лыш фан­та­зи­ру­ет и, не умол­кая, ще­бе­чет на эту те­му еще за не­де­ли до тор­жест­ва. Имен­но по­это­му каж­дая ма­ма хо­чет сде­лать для сво­е­го ре­бен­ка яр­кий и не­за­бы­ва­е­мый празд­ник, ведь на­ши ма­лы­ши до­стой­ны все­го са­мо­го луч­ше­го. И вот тут все ро­ди­те­ли стал­ки­ва­ют­ся с во­про­сом, как под­го­то­вить для ма­лы­ша уди­ви­тель­ный празд­ник сво­и­ми си­ла­ми? Во-пер­вых, по­ре­ко­мен­ду­ем вам на­чать с се­бя! Да-да, ведь толь­ко вы смо­же­те по­да­рить сво­е­му кро­хе не­за­бы­ва­е­мую ат­мо­сфе­ру и теп­ло­ту, с ко­то­ры­ми у не­го на всю жизнь бу­дет ас­со­ци­и­ро­вать­ся сло­во «празд­ник»!

Ну а раз­ве смо­жет празд­ник стать ве­се­лым, если ма­ма грус­тит или злит­ся? Без­ус­лов­но, нет. Имен­но по­это­му к ор­га­ни­за­ции празд­ни­ка нуж­но под­хо­дить толь­ко с хо­ро­шим на­стро­е­ни­ем, в про­тив­ном слу­чае дет­ское тор­жест­во луч­ше не устра­ивать во­все.

Во-вто­рых, не за­бы­вай­те, что вы со­би­ра­е­тесь устра­ивать празд­ник для сво­е­го ма­лы­ша, по­это­му не сто­ит де­лать дет­ский празд­ник по прин­ци­пу взрос­ло­го за­столья. Го­раз­до луч­ше бу­дет при­гла­сить де­тей и по­играть с ни­ми во все­воз­мож­ные иг­ры, а так же на­крыть для них не­боль­шой стол.

Ко­неч­но, по­ка еще ва­ши гос­ти еще очень ма­лень­кие, по­это­му звать на­до и ре­бен­ка, и его ро­ди­те­лей. Сле­до­ва­тель­но, в гос­тях у вас бу­дут и взрос­лые и де­ти. По­это­му для дня Рож­де­ния ре­бен­ка не­об­хо­ди­мо сде­лать два со­вер­шен­но раз­ных ме­ню, ведь мно­гие из про­дук­тов, впол­не при­выч­ные для взрос­лых, не­до­пус­ти­мы на дет­ском сто­ле.

Сде­лать празд­нич­ный стол для до­шко­лят – всег­да го­лов­ная боль для ма­мы.

По­это­му да­дим не­ко­то­рые ре­ко­мен­да­ции – как сде­лать его не толь­ко мак­си­маль­но вкус­ным, кра­си­вым, но и по­лез­ным. На празд­нич­ном сто­ле кра­си­во смот­рит­ся пиц­ца, тем бо­лее, что мно­гие де­ти ее лю­бят.

Са­мой ис­печь пиц­цу во­все не про­бле­ма (кста­ти, мне в этом очень по­мо­га­ет го­то­вая смесь-му­ка для пиц­цы), а мак­си­маль­но по­лез­ной для ре­бен­ка ее сде­ла­ет на­чин­ка - ни­ка­кой кол­ба­сы, толь­ко отвар­ная ку­ри­ца, по­ми­до­ры, слад­кий пе­рец, сыр, зе­лень, для пи­кант­нос­ти мож­но по­кро­шить не­мно­го со­ле­но­го огур­чи­ка.

Мож­но сде­лать не­сколь­ко ва­ри­ан­тов на­чи­нок - рыб­ную, мяс­ную, прос­то сыр­ную и все с боль­шим ко­ли­чест­вом ово­щей. Еще ва­ри­ант – ма­лень­кие тар­та­лет­ки (кста­ти, они про­да­ют­ся уже го­то­вы­ми) с раз­лич­ны­ми на­чин­ка­ми. При­чем для на­чи­нок луч­ше мак­си­маль­но ис­поль­зо­вать ово­щи, зе­лень и фрук­ты (или су­хо­фрук­ты).

На­при­мер, тер­тую мор­ковь с яб­ло­ка­ми и изю­мом, са­лат из све­жей ка­пу­с­ты с чер­но­сли­вом и т.п.. Для за­прав­ки са­ла­тов для де­тей до­школь­но­го воз­рас­та не сто­ит ис­поль­зо­вать май­о­нез, луч­ше пусть это бу­дет не­ра­фи­ни­ро­ван­ное рас­ти­тель­ное мас­ло (луч­ше олив­ко­вое) или не­слад­кий йо­гурт.

Мож­но по­про­бо­вать пред­ло­жить ма­лы­шам раз­лич­ные мя­со-овощ­ные за­пе­кан­ки -они мо­гут быть по­слой­ны­ми и по­это­му кра­си­вы бу­дут и на раз­ре­зе. Ин­те­рес­ны­ми для де­тей на празд­нич­ном сто­ле бу­дут за­пе­чен­ные в гли­ня­ных гор­шоч­ках мя­со или ры­ба с ово­ща­ми (ре­цеп­тов их мно­жест­во в ин­тер­не­те, толь­ко не ис­поль­зуй­те для де­тей ост­рые пря­нос­ти).

При­вле­ка­тель­ным для ре­бен­ка это блю­до вы сде­ла­е­те, если гор­шо­чек для за­пе­ка­ния на­кро­е­те не крыш­кой, а пре­сным тес­том, ко­то­рое пос­ле за­пе­ка­ния де­ти ис­поль­зу­ют вмес­то хле­ба (толь­ко не по­да­вай­те гор­шо­чек сра­зу из ду­хов­ки - очень вы­со­кая тем­пе­ра­ту­ра под та­кой кры­шеч­кой, ее на­до не­мно­го про­ко­лоть, что­бы вы­шел пар и чуть осты­ло блю­до, а толь­ко по­том по­да­вать в гор­шоч­ках).

А как сде­лать так, что­бы празд­нич­ные блю­да бы­ли не толь­ко вкус­ны­ми, но еще и по­лез­ны­ми?

Же­ла­тель­но во все блю­да, где это воз­мож­но, до­бав­лять бо­га­тую мик­ро­э­ле­мен­та­ми све­жую (или за­мо­ро­жен­ную, если это зи­мой) зе­лень (шпи­нат, ук­роп, пет­руш­ка и др.), а так­же зе­ле­ный и реп­ча­тый лук, чес­нок, осо­бен­но в пе­ри­од се­зон­ных подъ­емов за­бо­ле­ва­е­мос­ти ост­ры­ми рес­пи­ра­тор­ны­ми ин­фек­ци­я­ми.

А ка­ких про­дук­тов и блюд на дет­ском сто­ле луч­ше из­бе­гать?

Еще де­ти очень лю­бят со­ле­нень­кое – кон­сер­ви­ро­ван­ные огур­цы, по­ми­до­ры. Пом­ни­те, что ква­ше­ные ово­щи до­пус­ка­ет­ся да­вать де­тям толь­ко пос­ле 2-х лет. Ма­ри­но­ван­ные в ук­су­се ово­щи де­тям ран­не­го воз­рас­та луч­ше не да­вать. Со­ле­ные огур­цы, ква­ше­ная ка­пус­та, а так­же редь­ка и ре­дис­ка об­ла­да­ют вы­ра­жен­ны­ми со­ко­гон­ны­ми свойст­ва­ми и улуч­ша­ют ап­пе­тит, по­это­му на празд­нич­ном сто­ле мож­но по­ста­вить не­боль­шую та­ре­лоч­ку этих ово­щей.

Но, так как редь­ка и ре­дис ока­зы­ва­ют раз­дра­жа­ю­щее дейст­вие на сли­зис­тую обо­лоч­ку же­луд­ка, их сле­ду­ет да­вать де­тям в умень­шен­ных ко­ли­чест­вах и в со­че­та­нии с жи­ра­ми (сме­та­на, рас­ти­тель­ное мас­ло). На сто­ле до­шко­лят не долж­ны быть ост­рые со­усы, пря­нос­ти, гор­чи­ца, хрен, пе­рец, креп­кий чай, на­ту­раль­ный ко­фе. В ка­чест­ве при­прав мож­но ис­поль­зо­вать зе­лень, лук, чес­нок.

При под­бо­ре про­дук­тов для празд­нич­но­го сто­ла, нуж­но пом­нить, что де­тям ран­не­го воз­рас­та не ре­ко­мен­ду­ет­ся жир­ная сви­ни­на, жир ко­то­рой мо­жет вы­зы­вать на­ру­ше­ние пи­ще­ва­ре­ния, а так­же мя­со во­доп­ла­ва­ю­щей пти­цы, ко­то­рое так­же тя­же­ло пе­ре­ва­ри­ва­ет­ся и, кро­ме то­го, не­ред­ко бы­ва­ет за­ра­же­но бо­лез­нетвор­ны­ми мик­ро­ор­га­низ­ма­ми (саль­мо­нел­ла­ми), этот за­прет от­но­сит­ся так­же и к яй­цам уток.

Ка­кой же дет­ский празд­ник без слад­ко­го! Ка­ким сла­дос­тям сле­ду­ет от­да­вать пред­по­чте­ние?

Если ус­та­нав­ли­вать при­ори­тет­ную лест­ни­цу по­лез­ных сла­дос­тей, то на выс­шей сту­пень­ке сто­ят фрук­ты и су­хо­фрук­ты. Де­тям ран­не­го воз­рас­та не ре­ко­мен­ду­ет­ся да­вать ви­но­град. В его яго­дах от­но­си­тель­но ма­ло ви­та­ми­нов и ми­не­раль­ных ве­ществ, а вы­со­кое со­дер­жа­ние са­ха­ров зна­чи­тель­но пе­ре­гру­жа­ет ра­ци­он уг­ле­во­да­ми. Кро­ме то­го, ви­но­град вы­зы­ва­ет уси­ле­ние бро­диль­ных про­цес­сов в ки­шеч­ни­ке.

Вмес­то обыч­ных кон­фет по­ставь­те на стол та­ре­лоч­ку су­хо­фрук­тов с оре­ха­ми, пек­тин­со­дер­жа­щие мар­ме­лад, пас­ти­лу и зе­фир. Пек­тин, кста­ти, об­ла­да­ет спо­соб­ностью сор­би­ро­вать тя­же­лые ме­тал­лы и вред­ные ве­щест­ва в ки­шеч­ни­ке. И, ко­неч­но, всег­да по­ра­ду­ет де­тей ма­ми­на вы­печ­ка, пусть да­же са­мая прос­тая – тво­рож­ный пи­рог с яб­ло­ка­ми, шар­лот­ка или пи­рож­ки с раз­лич­ны­ми овощ­ны­ми и фрук­то­вы­ми на­чин­ка­ми.

По­ста­рай­тесь из­бе­гать по­куп­ных тор­тов для де­тей млад­ше­го воз­рас­та. Для ощу­ще­ния празд­ни­ка мож­но ку­пить од­ну бу­ты­лоч­ку га­зи­ро­ван­но­го слад­ко­го на­пит­ка (без са­ха­ро­за­ме­ни­те­лей и кра­си­те­лей), на­при­мер, квас на­ту­раль­но­го бро­же­ния, но ос­нов­ны­ми на­пит­ка­ми на сто­ле все же долж­ны быть со­ки, до­маш­ние мор­сы и ком­по­ты.

Ра­зу­ме­ет­ся, за ос­но­ву празд­нич­но­го сто­ла сле­ду­ет брать здо­ро­вые про­дук­ты, я обыч­но от­даю пред­по­чте­ние блю­дам из ово­щей и фрук­тов. Что­бы ва­шим ма­лень­ким гос­тям хва­ти­ло энер­гии иг­рать и ве­се­лить­ся, в на­ча­ле празд­ни­ка я ре­ко­мен­дую по­дать на стол блю­да из ово­щей и не­жир­но­го мя­са: на­при­мер, овощ­ные пю­ре и па­ро­вые кот­лет­ки из те­ля­ти­ны. На де­серт, пов­то­рюсь, луч­ше все­го по­дой­дут фрук­ты.

Вто­рая за­да­ча ро­ди­те­лей - кре­атив­но по­дой­ти к оформ­ле­нию дет­ско­го празд­нич­но­го сто­ла. Ведь су­щест­ву­ет мно­жест­во спо­со­бов сде­лать блю­до для ма­лы­ша кра­си­вым и не­обыч­ным. Что­бы укра­сить празд­нич­ный стол, во­все не обя­за­тель­но вла­деть все­ми на­вы­ка­ми кар­вин­га, до­ста­точ­но про­явить не­мно­го фан­та­зии, и из обыч­но­го яй­ца мож­но сде­лать мыш­ку или ля­гу­шон­ка, а из ви­но­гра­да со­ору­дить че­ло­веч­ка – та­кие ком­по­зи­ции обя­за­тель­но при­дут­ся по вку­су ма­лы­шам.

Глав­ное, что­бы празд­ник был по­лон сюр­п­ри­зов, игр и ве­селья, ведь за­столье - это от­нюдь не опре­де­ля­ю­щий фак­тор в дет­ском празд­ни­ке. Ну и, ко­неч­но же, пом­ни­те, что празд­ник се­год­ня в пер­вую оче­редь, у ва­ше­го ре­бен­ка, и по­это­му в этот день вы долж­ны уде­лять все свое вни­ма­ние сво­е­му ма­лы­шу!

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