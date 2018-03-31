Как сделать детский праздник - вкусным и полезным
Вариант – маленькие тарталетки с различными начинками. Для начинок лучше максимально использовать овощи, зелень и фрукты...
Наверное, никто не любит праздники так, как дети! Если у крохи намечается День рождения, малыш фантазирует и, не умолкая, щебечет на эту тему еще за недели до торжества. Именно поэтому каждая мама хочет сделать для своего ребенка яркий и незабываемый праздник, ведь наши малыши достойны всего самого лучшего. И вот тут все родители сталкиваются с вопросом, как подготовить для малыша удивительный праздник своими силами? Во-первых, порекомендуем вам начать с себя! Да-да, ведь только вы сможете подарить своему крохе незабываемую атмосферу и теплоту, с которыми у него на всю жизнь будет ассоциироваться слово «праздник»!
Ну а разве сможет праздник стать веселым, если мама грустит или злится? Безусловно, нет. Именно поэтому к организации праздника нужно подходить только с хорошим настроением, в противном случае детское торжество лучше не устраивать вовсе.
Во-вторых, не забывайте, что вы собираетесь устраивать праздник для своего малыша, поэтому не стоит делать детский праздник по принципу взрослого застолья. Гораздо лучше будет пригласить детей и поиграть с ними во всевозможные игры, а так же накрыть для них небольшой стол.
Конечно, пока еще ваши гости еще очень маленькие, поэтому звать надо и ребенка, и его родителей. Следовательно, в гостях у вас будут и взрослые и дети. Поэтому для дня Рождения ребенка необходимо сделать два совершенно разных меню, ведь многие из продуктов, вполне привычные для взрослых, недопустимы на детском столе.
Сделать праздничный стол для дошколят – всегда головная боль для мамы.
Поэтому дадим некоторые рекомендации – как сделать его не только максимально вкусным, красивым, но и полезным. На праздничном столе красиво смотрится пицца, тем более, что многие дети ее любят.
Самой испечь пиццу вовсе не проблема (кстати, мне в этом очень помогает готовая смесь-мука для пиццы), а максимально полезной для ребенка ее сделает начинка - никакой колбасы, только отварная курица, помидоры, сладкий перец, сыр, зелень, для пикантности можно покрошить немного соленого огурчика.
Можно сделать несколько вариантов начинок - рыбную, мясную, просто сырную и все с большим количеством овощей. Еще вариант – маленькие тарталетки (кстати, они продаются уже готовыми) с различными начинками. Причем для начинок лучше максимально использовать овощи, зелень и фрукты (или сухофрукты).
Например, тертую морковь с яблоками и изюмом, салат из свежей капусты с черносливом и т.п.. Для заправки салатов для детей дошкольного возраста не стоит использовать майонез, лучше пусть это будет нерафинированное растительное масло (лучше оливковое) или несладкий йогурт.
Можно попробовать предложить малышам различные мясо-овощные запеканки -они могут быть послойными и поэтому красивы будут и на разрезе. Интересными для детей на праздничном столе будут запеченные в глиняных горшочках мясо или рыба с овощами (рецептов их множество в интернете, только не используйте для детей острые пряности).
Привлекательным для ребенка это блюдо вы сделаете, если горшочек для запекания накроете не крышкой, а пресным тестом, которое после запекания дети используют вместо хлеба (только не подавайте горшочек сразу из духовки - очень высокая температура под такой крышечкой, ее надо немного проколоть, чтобы вышел пар и чуть остыло блюдо, а только потом подавать в горшочках).
А как сделать так, чтобы праздничные блюда были не только вкусными, но еще и полезными?
Желательно во все блюда, где это возможно, добавлять богатую микроэлементами свежую (или замороженную, если это зимой) зелень (шпинат, укроп, петрушка и др.), а также зеленый и репчатый лук, чеснок, особенно в период сезонных подъемов заболеваемости острыми респираторными инфекциями.
А каких продуктов и блюд на детском столе лучше избегать?
Еще дети очень любят солененькое – консервированные огурцы, помидоры. Помните, что квашеные овощи допускается давать детям только после 2-х лет. Маринованные в уксусе овощи детям раннего возраста лучше не давать. Соленые огурцы, квашеная капуста, а также редька и редиска обладают выраженными сокогонными свойствами и улучшают аппетит, поэтому на праздничном столе можно поставить небольшую тарелочку этих овощей.
Но, так как редька и редис оказывают раздражающее действие на слизистую оболочку желудка, их следует давать детям в уменьшенных количествах и в сочетании с жирами (сметана, растительное масло). На столе дошколят не должны быть острые соусы, пряности, горчица, хрен, перец, крепкий чай, натуральный кофе. В качестве приправ можно использовать зелень, лук, чеснок.
При подборе продуктов для праздничного стола, нужно помнить, что детям раннего возраста не рекомендуется жирная свинина, жир которой может вызывать нарушение пищеварения, а также мясо водоплавающей птицы, которое также тяжело переваривается и, кроме того, нередко бывает заражено болезнетворными микроорганизмами (сальмонеллами), этот запрет относится также и к яйцам уток.
Какой же детский праздник без сладкого! Каким сладостям следует отдавать предпочтение?
Если устанавливать приоритетную лестницу полезных сладостей, то на высшей ступеньке стоят фрукты и сухофрукты. Детям раннего возраста не рекомендуется давать виноград. В его ягодах относительно мало витаминов и минеральных веществ, а высокое содержание сахаров значительно перегружает рацион углеводами. Кроме того, виноград вызывает усиление бродильных процессов в кишечнике.
Вместо обычных конфет поставьте на стол тарелочку сухофруктов с орехами, пектинсодержащие мармелад, пастилу и зефир. Пектин, кстати, обладает способностью сорбировать тяжелые металлы и вредные вещества в кишечнике. И, конечно, всегда порадует детей мамина выпечка, пусть даже самая простая – творожный пирог с яблоками, шарлотка или пирожки с различными овощными и фруктовыми начинками.
Постарайтесь избегать покупных тортов для детей младшего возраста. Для ощущения праздника можно купить одну бутылочку газированного сладкого напитка (без сахарозаменителей и красителей), например, квас натурального брожения, но основными напитками на столе все же должны быть соки, домашние морсы и компоты.
Разумеется, за основу праздничного стола следует брать здоровые продукты, я обычно отдаю предпочтение блюдам из овощей и фруктов. Чтобы вашим маленьким гостям хватило энергии играть и веселиться, в начале праздника я рекомендую подать на стол блюда из овощей и нежирного мяса: например, овощные пюре и паровые котлетки из телятины. На десерт, повторюсь, лучше всего подойдут фрукты.
Вторая задача родителей - креативно подойти к оформлению детского праздничного стола. Ведь существует множество способов сделать блюдо для малыша красивым и необычным. Чтобы украсить праздничный стол, вовсе не обязательно владеть всеми навыками карвинга, достаточно проявить немного фантазии, и из обычного яйца можно сделать мышку или лягушонка, а из винограда соорудить человечка – такие композиции обязательно придутся по вкусу малышам.
Главное, чтобы праздник был полон сюрпризов, игр и веселья, ведь застолье - это отнюдь не определяющий фактор в детском празднике. Ну и, конечно же, помните, что праздник сегодня в первую очередь, у вашего ребенка, и поэтому в этот день вы должны уделять все свое внимание своему малышу!