Янукович поручил создать Центры соцподдержки детей

Президент Украины Виктор Янукович поручил создать Центры социальной поддержки детей и семей во всех городах и районах страны.

Такое поручение глава государства дал после посещения центра «Луч надежды» в пгт Макаров Киевской области, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

В частности, Янукович поручил Уполномоченному Президента по правам ребенка Юрию Павленко и главе Киевской областной государственной администрации Анатолию Присяжнюку организовать на базе Центра социальной поддержки детей и семей «Луч надежды» собрание глав облгосадминистраций для выработки модели создания таких центров на местах.

В соответствии с поручением, министр финансов Юрий Колобов должен разработать систему финансирования строительства и функционирования центров социальной поддержки детей и семей по всей Украине.

Предполагается, что такие центры должны заменить существующие интернатные заведения.

Как отметил Президент, главная цель деятельности центров - предотвратить разлучение детей с их родителями, создать условия, при которых ни один ребенок из района не был бы направлен в интернатные заведения, а получал бы необходимую защиту и поддержку в своей общине, чтобы «каждый ребенок нашел свою семью».

«Этот дом, в который я приехал, создает условия для защиты будущего детей, молодых мам, для их социальной реабилитации, для того, чтобы ни один ребенок в нашей стране не был в интернатных заведениях или детских домах, чтобы каждый ребенок нашел свою семью», - подчеркнул Янукович.