Завтра будет обнародован указ о защите прав детей

1 июня, в День защиты детей, Президент Украины Виктор Янукович выдаст очередной указ по вопросам защиты прав детей, в частности относительно прав онкобольных детей.

Об этом сообщила руководитель Управления обеспечения деятельности Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Администрации Президента Украины Людмила Волынец на пресс-конференции на тему: «Защищены ли права ребенка в Украине?».

«Буквально завтра будет обнародован очередной указ Президента по вопросам защиты прав ребенка, в котором будет поднято много тем, в том числе и защита прав онкобольного ребенка», - сказала Волынец.

По ее словам, как правило, онкобольной ребенок воспринимается как ребенок, который нуждается только в медицинских услугах. «Очень часто не учитывается, что мать, которая годами находится с таким ребенком в онкологическом отделении в другом населенном пункте, имеет еще одного ребенка, и вопрос в том, имеет ли такая семья поддержку специалиста по социальной работе, который от имени государства поможет решить проблемы», - сказала Волынец.

Она также сообщила, что в указе будет идти речь о проблемах детей - свидетелей преступлений и детей - жертв преступлений.

Кроме того, будет обнародовано поручение Президента относительно изменений в работе посольств Украины в тех странах, где наибольшее количество усыновленных украинских детей.

Президент Международного женского правозащитного центра «Ла Страда-Украина» Екатерина Левченко в свою очередь отметила, что с июня Национальная детская «горячая линии» сокращает количество часов консультирования вдвое в связи с отсутствием поддержки от государства или частных фондов и донорских организаций. «5 месяцев «горячая линия» работала благодаря волонтерской работе консультантов и спонсорской помощи. «С 1 июня она будет работать только 4 часа в сутки», - сказала Левченко.

Она сообщила, что за время работы «горячей линии» дано более 13,5 тыс. консультаций. Наибольшее количество звонков от детей касались насилия со стороны одногодков (более 2,5 тыс.), конфликтов с родителями (около 2 тыс.), конфликтов с учителями - (около 1,5 тыс.), конфликтов с друзьями, сестрами или братьями (более 2 тыс.).

Около 500 телефонных обращений касалось вопросов насилия в семье и жестокого обращения с детьми в семье.

Более 1,5 тыс. обращений касалось вопросов сексуального воспитания детей.

Около 60% обращений на «горячую линию» поступало от девушек, 90% - это дети в возрасте с 6 до 18 лет, 10% - это звонки от взрослых относительно детей.

«Горячая линия» засвидетельствовала, что у детей есть вакуум общения», - отметила Левченко.

Заместитель директора Международной благотворительной организации «Партнерство «Каждому ребенку» Зинаида Кияница в свою очередь отметила, что задекларированные права детей очень часто остаются лишь декларациями. «Обеспечение прав детей, прежде всего, должна обеспечивать семья», - сказала она. По ее убеждению, для того, чтобы родители могли обеспечивать право ребенка жить в семье, необходимо создать соответствующие механизмы обеспечения этого права. «Готовы ли сегодня родители выполнять свою функцию? Очень часто им мешает то, что они имеют предыдущий негативный опыт своего собственного воспитания», - сказала Кияница.

Она также отметила, что на сегодняшний день в школьных учебных программах отсутствует предмет, который готовил бы детей к созданию семьи и воспитанию детей.