Помогите спасти жизнь отцу 6 детей!

45-летнему Владимиру Тимощуку срочно нужна пересадка костного мозга! Уже 9 лет Владимир борется с хроническим миелолейкозом - одним из видов рака крови. Прошел через химиотерапию и экспериментальное лечение. Сейчас единственный шанс на спасение - пересадка костного мозга от чужого донора. Стоимость пересадки в бельгийской клинике - 150 000 евро. С помощью друзей и близких собрано уже 80 тысяч евро. Семья Тимощуков, в которой растет шестеро детей, обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой о помощи собрать остальные средства - 70 000 евро! Чтобы Владимир выздоровел и был вместе со своими детьми!

Телефон Владимира Тимощука +38 (050) 311 86 24

Детали на сайте: www.tyoma.com.ua

Реквизиты для оказания помощи:

ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ

• Приватбанка № 6762 4685 0075 7699 (получатель - Тимощук Владимир Алексеевич)

• Укрсоцбанка № 5571 0126 1835 4388 (получатель - Тимощук Владимир Алексеевич)

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