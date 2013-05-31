Разрешат ли непривитым детям посещать детсады и школы?

Народный депутат Украины Анатолий Дырив (фракция “Батькивщина”) зарегистрировал в Верховной Раде проект закона “О внесении изменений в статью 15 Закона Украины «О защите населения от инфекционных заболеваний» (относительно приема детей, которым не сделаны профилактические прививки, в детские заведения)”.

Как передает корреспондент УНИАН, данным законопроектом предлагается отменить запрет принимать в детские заведения детей, которым не сделаны профилактические прививки.

В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что на данное время в Законе ”О защите населения от инфекционных заболеваний” существует несогласованность между нормами статьи 12, в которой указывается добровольный порядок проведения профилактических прививок детей, и статьи 15, в которой содержится запрет принимать детей, не получивших профилактических прививок, в детские заведения.

Автор законопроекта считает, что норма относительно запрета на посещение детских учебных заведений детям, не получившим профилактических прививок, нарушает гарантированное каждому конституционное право на образование.

“Установленный запрет на посещение детских учебных заведений детям, не получившим профилактических прививок, противоречит Конвенции о правах ребенка, Общей декларации прав ребенка, Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах, Конвенции о борьбе с дискриминацией в сфере образования, Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, Протоколу № 12 к Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, Конвенции о правах человека и биомедицине, Европейской социальной хартии, а также Конституции Украины, Законам Украины «Об образовании», «О дошкольном образовании», «Об общем среднем образовании», «Об охране детства», - говорится в объяснительной записке.