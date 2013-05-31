В День защиты детей начнет работу обновленный портал «Сиротству – нет!»

Завтра, 1 июня, в Международный день защиты детей будет запущена обновленная версия Всеукраинского портала национального усыновления www.sirotstvy.net.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", портал является единственным официальным открытым ресурсом с наиболее полной базой детей, которые подлежат усыновлению.

Как отметил Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленка, портал «Сиротству – нет!» является примером успешного государственно-частного партнерства фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», ВГО «Магнолия» и других организаций и государства в интересах ребенка, объединения усилий с тем, чтобы обеспечить право ребенка на воспитание в семье, чтоб у каждого была семья.

"Сегодня в Украине воспитание детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в семьях является не альтернативой интернатам, а основной формой воспитания детей-сирот. На сегодняшний день из 92 тысяч сирот 75 уже воспитываются в семьях. В интернатных учреждениях все еще находится 15 тысяч детей, и я убежден, что интернаты для сирот скоро останутся в прошлом. И именно в сотрудничестве с порталом «Сиротству-нет» ми будем исполнять мечты детей – встретить маму и папу», - сказал Павленко.

Руководитель направления «Сиротству – нет» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Дарья Касьянова отметила, что в Украине немало детей, в отношении которых нарушается основное право, которое обеспечило бы ребенку и здоровое развитие, и хорошее образование, и просто счастливую жизнь – право иметь маму и папу, право на семью.

"С этой целью мы и запустили портал в 2009 году. Тогда это была просто страничка на сайте фонда, где были фотографии и краткая информация о ребенке, что он ищет семью, что у него есть братья или сестры. Увидев результат – все дети нашли вскоре свои семьи – появился портал национального усыновления, для украинцев, которые хотят усыновить или взять в приемную семью ребенка, а также для тех, кто еще раздумывает над этим вопросом и хочет анонимно пообщаться с усыновителями», - сказала Касьянова..