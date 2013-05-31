В День защиты детей начнет работу обновленный портал «Сиротству – нет!»
15:26, 31 мая 2013Страна
0
При содействии фонда Ахметова
Завтра, 1 июня, в Международный день защиты детей будет запущена обновленная версия Всеукраинского портала национального усыновления www.sirotstvy.net.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", портал является единственным официальным открытым ресурсом с наиболее полной базой детей, которые подлежат усыновлению.
Как отметил Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленка, портал «Сиротству – нет!» является примером успешного государственно-частного партнерства фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», ВГО «Магнолия» и других организаций и государства в интересах ребенка, объединения усилий с тем, чтобы обеспечить право ребенка на воспитание в семье, чтоб у каждого была семья.
"Сегодня в Украине воспитание детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в семьях является не альтернативой интернатам, а основной формой воспитания детей-сирот. На сегодняшний день из 92 тысяч сирот 75 уже воспитываются в семьях. В интернатных учреждениях все еще находится 15 тысяч детей, и я убежден, что интернаты для сирот скоро останутся в прошлом. И именно в сотрудничестве с порталом «Сиротству-нет» ми будем исполнять мечты детей – встретить маму и папу», - сказал Павленко.
Руководитель направления «Сиротству – нет» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Дарья Касьянова отметила, что в Украине немало детей, в отношении которых нарушается основное право, которое обеспечило бы ребенку и здоровое развитие, и хорошее образование, и просто счастливую жизнь – право иметь маму и папу, право на семью.
"С этой целью мы и запустили портал в 2009 году. Тогда это была просто страничка на сайте фонда, где были фотографии и краткая информация о ребенке, что он ищет семью, что у него есть братья или сестры. Увидев результат – все дети нашли вскоре свои семьи – появился портал национального усыновления, для украинцев, которые хотят усыновить или взять в приемную семью ребенка, а также для тех, кто еще раздумывает над этим вопросом и хочет анонимно пообщаться с усыновителями», - сказала Касьянова..
За четыре года работы интернет-портала 5 417 детей нашли своих новых родителей. На сегодня в базе размещено 12 138 анкет и продолжается работа над формированием новых, поскольку в интернатных учреждениях Украины все еще находится 15 тысяч детей. Ежедневно пользователи портала просматривают 5 000 – 5 500 анкет детей. А на форуме портала 1 174 пользователя ежедневно обмениваются мнениями о проблеме сиротства в Украине, формах семейного устройства, делятся своим опытом, жизненными историями и консультируют друг друга. В то же время на портале можно обратиться и за квалифицированной помощью к юристу, психологу, социальному работнику, позвонив по бесплатному номеру 0 800 50 14 14 или воспользовавшись электронной формой. Всего было оказано 4 776 он-лайн консультаций.
На портале также есть большая законодательная и методическая база, где каждый может ознакомиться с документами, регламентирующими деятельность государства в вопросах детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также найти полезную информацию об усыновлении.
Всего было снято 818 роликов про детей, распространение которых является самым эффективным инструментом по устройству ребенка в семью. За время существования портала был ряд случаев, когда анкета ребенка находилась на портале не больше одной недели, дети очень быстро находили своих новых родителей. Причем самое быстрое устройство ребенка в семью составило 1 неделю.
Также фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» поздравляет с наступающим Международным днем защиты детей и благодарит всех партнеров, без которых существование этого проекта было бы невозможным – Министерство социальной политики Украины, ВГО «Магнолия», ФК «Шахтер», Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка, а также медиа-партнеров, которые распространяют информацию о портале и истории тех детей, которым нужны родители, - газету «Сегодня, телеканал «Украина», 34-й канал.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter