Беспризорников Украины держат в приемниках-распределителях

Представители ряда общественных организаций отмечают недопустимость содержания в приемниках-распределителях детей, которые по тем или иным причинам покинули свои дома и семьи.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила председатель Женского консорциума Украины Мария Алексеенко.

По ее словам, так называемые дети без сопровождения в возрасте от 3 до 18 лет содержатся в милицейских учреждениях вместе с теми, кто совершил правонарушение, а это - противоречит международным стандартам.

"Приемники-распределители для детей в Украине являются закрытыми для общества и в них действуют жесткие режимные правила. Дети, которые там находятся, с друзьями и родственниками общаются по разрешению и в присутствии персонала и, как следствие, такие дети утрачивают связь с внешним миром, не могут обжаловать свое пребывание и лишение возможности защитить свои права", - сказала Алексеенко.

В свою очередь, юрист по делам детей представительства в Украине международной неправительственной организации "ХАЙЕС Инкорпорейтед" Екатерина Будиянская обратила внимание на то, что в нашем государстве так же не защищены права детей-беженцев из других стран, в частности, из Узбекистана, Афганистана, Сомали, других стран Африки. Будиянская отметила, что эти дети также автоматически попадают в приемники-распределители.

Учитывая ситуацию, участники пресс-конференции призвали правительство Украины вмешаться в ситуацию и обеспечить другие формы опеки для такой категории детей.