В Украине стартовал конкурс для детей с особыми потребностями

В Украине накануне Дня защиты детей стартовал конкурс для детей с особыми потребностями «Нарисуй свои права».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрпочты», началась акция одновременно возле Главпочтамтов всех областных центров страны детским рисовальным флэш-мобом «Мы все равны».

Во всеукраинской акции приняли участие около 3 тыс. детей, среди которых и дети с особыми потребностями. Только возле Киевского Главпочтамта свои рисунки на асфальте оставили более 500 детей. В холле Главпочтамта столицы детвора разрисовала части пазла и составила из них большую картину «мира глазами детей».

Как отмечается в сообщении, цель этой акции – привлечь внимание общества к важности защиты прав детей с особыми потребностями.

Также в ходе акции состоялись презентация и торжественное погашением уникальной почтовой марки «Международный день защиты детей». Марка была разработана «Укрпочтой» совместно с ЮНИСЕФ. На ней изображены рисунки детей, которые принимали участие в конкурсе, организованном Национальной ассамблеей инвалидов Украины.

В этом году все дети – участники конкурса «Нарисуй свои права» получат диплом-благодарность от ЮНИСЕФ. 10 лучших работ будут удостоены специальной награды. А рисунок–победитель будет изображен на общей марке ЮНИСЕФ и «Укрпочты», которая будет издана в 2014 году.