Крымские санатории, что опасны для жизни. Список

Кроме детского санатория «Юность» в Симеизе, где вчера рухнул балкон 3-го этажа с детьми, в список крымских объектов размещения, от пребывания в которых туристам лучше воздержаться, вошли еще 14 отелей и санаториев, передает сайт «Крым.Комментарии».

Список был опубликован на официальном сайте Министерства курортов и туризма Крыма по результатам туристического сезона 2012 года.

Всего в перечень не рекомендуемых к посещению вошли 15 объектов:

Алупкинский центральный военный клинический санаторий (г. Ялта).

Детский оздоровительный лагерь «Алые паруса» (г. Евпатория).

База отдыха «Ай-Петри» (г. Феодосия).

Санаторий «Красный Маяк» (г. Ялта).

Гостиница «Крым» (г. Ялта).

Парк-отель «Марат» (г. Ялта).

Отель «Парковый» ООО «Дворцовый парк» (г. Ялта).

Пансионат «Парадиз» (г. Евпатория).

Санаторий «Предгорный» (г. Ялта).

Пансионат с лечением «Северная Двина» ООО «Компания «Будимпэкс» (г. Алушта).

Государственное предприятие «Санаторно-курортный лечебный центр «Фемида» (г. Евпатория).

Санаторий «Юность» (г. Ялта).

Санаторий «Москва» (г. Алупка).

Санаторий «Курпаты» (г. Ялта).

Пансионат «Полет» (пгт. Новый Свет).

Как сообщалось, вчера вечером в детском санатории "Юность" в Симеизе балкон 3-го этажа рухнул сначала на 2-ой этаж, потом на землю. На балконе находилось четверо детей. Мальчишки успели как-то ухватиться, они получили ушибы и сильно не пострадали. Девочки из Львова — им по 10 лет, они пострадали сильнее. Обеих увезли в больницу, одна из них скончалась. Медики боролись за ее жизнь 5 часов.

По факту обрушения санаторного балкона с детьми начато уголовное производство. Уголовное правонарушение квалифицированы по ч.2 ст. 367 УК Украины как служебная халатность, повлекшее тяжкие последствия. Алупкинским отделом милиции проводится досудебное расследование, процессуальное руководство которым осуществляется прокуратурой Ялты.