В Киеве открыт еще один детский дом семейного типа

В Киеве сегодня открыт еще один детский дом семейного типа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, новое просторное помещение большая семья Руденко получила в новостройке в Днепровском районе столицы.

Участие в торжественном открытии заведения приняли председатель КГГА Александр Попов и Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко.

«В этом году мы поставили перед собой задачу - организовать 9 детских домов семейного типа в рамках реализации государственной политики, которую инициировал Президент Украины. Такую форму устройства детей-сирот мы определили приоритетной и перспективной, поскольку стремимся, чтобы каждый ребенок имел собственную семью», – отметил Попов.

Родители-воспитатели Александр и Елена Руденко имеют трех собственных детей, двое из них уже совершеннолетние, а младшему сыну 11 лет. В 2007 году Руденко стали приемными родителями четырем детям, которые остались без родительской опеки.

Эта семья хочет еще принять детей в свою семью и окружить их родительской любовью и заботой, отметили в КГГА.

По данным горгосадминистрации, на сегодняшний день в Киеве насчитывается 2402 детей-сирот, из которых 86% уже проживают в семьях.

В ближайшее время в столице планируется открытие еще одного детского дома семейного типа в Днепровском районе. Кроме того, на 2013 год в городском бюджете предусмотрены средства на приобретение еще 5 квартир для создания новых ДДСТ.