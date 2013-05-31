Чай из грецкого ореха очищает кровь

Грецкий орех издавна славится своими полезными свойствами. Примечательно, что полезны не только сами орехи, но и листья дерева. А недавние исследования подтвердили, что чай из листьев грецкого ореха очищает кровь и нормализует обмен веществ.

Май – лучшая пора для сбора листьев грецкого ореха, из которых впоследствии будут готовить целебный чай. Этот напиток часто рекомендуют фитотерапевты – и правильно делают, — говорят ученые, проанализировавшие состав такого чая. Напиток оказывает самое благотворное влияние на множество функций, приводя в норму весь организм. И не удивительно, ведь речь идет об очищении крови.

Заваривать такой чай просто, — говорят специалисты, но вот перед тем, как заняться такой терапией, необходимо посетить доктора, чтобы узнать свою дозировку, длительность приема и прочие детали курса. Обычно чай из листьев грецкого ореха принимают десять дней, но могут быть и другие показания.

Впрочем, в любом случае все достаточно просто, так что пока врач ищет сложную обработка гибких эндоскопов, пациент может наслаждаться жизнь, поправляя свое здоровье.

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