Количество младенцев-отказников уменьшилось втрое

Министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева заявляет, что количество младенцев, от которых отказались родители, уменьшилось втрое.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Благодаря последовательным действиям государства по профилактике социального сиротства, по внедрению новой, социально ориентированной на семью, модели деятельности домов ребенка, нам удалось за годы независимости в 4,2 раза снизить показатель смертности среди воспитанников домов ребенка, вдвое сократить количество детей, которых переводят из одного интернатного заведения в другое, и на 17% увеличить реинтеграцию детей, воспитывавшихся в домах ребенка Минздрава Украины, в семейное окружение», – сказала Богатырева.

По ее словам, втрое снижено количество детей, от которых отказались родители в акушерских стационарах, – с 1549 малышей в 2004 году до 566 в 2012-м.

Как отметила министр, удачная политика Украины по преодолению социального сиротства признана 25-ма странами Центральной и Восточной Европы как лучший опыт. При этом она обратила внимание на то, что на сегодняшний день назрела необходимость сосредоточить усилия Минздрава и Министерства социальной политики на практической реализации Стратегии преодоления социального сиротства, которая была принята в 2012 году.

«Бесспорно, лучшая среда для детей – это воспитание в семье. И на сегодняшний день государство создает условия для обеспечения этого права», – отметила Богатырева. Но, по ее мнению, если невозможно избежать устройства детей в интернаты и резко снизить количество таких детских учреждений, то малыши должны воспитываться в интернатах по тем моделям, которые существуют в европейских странах. «Такие модели, по нашему глубокому убеждению, нужно развивать», – подчеркнула глава медицинского ведомства и выразила благодарность всем, кто не безразличен к судьбе брошенных детей и прилагает усилия для того, чтобы изменить порядок пребывания малышей в интернатных заведениях в соответствии с европейскими стандартами.