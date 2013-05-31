Как похудеть при помощи активированного угля

В основе метода – особые свойства этих таблеток, помогающих очистить организм от вредных веществ, пишут российские СМИ.

Проблема лишнего веса существует, кажется, столько же, сколько существует человечество, однако, несмотря на такую долгую историю, универсальное средство, которое помогло бы легко, быстро и безболезненно сбросить лишний "груз", так и не найдено. Зато количество придуманных диет и прочих методов похудения совершенно безгранично. Среди них особую популярность в последнее время получило похудение с помощью активированного угля. В основе метода – особые свойства этих таблеток, помогающих очистить организм от вредных веществ. Однако так ли эффективен и безопасен этот метод?

Похудение при помощи активированного угля: основной принцип

Активированный уголь – известное каждому средство, используемое в случае отравления организма. Созданный из натуральной древесины при помощи специальной обработки, уголь втягивает в себя вредные вещества и токсины, попавшие в желудочно-кишечный тракт, и именно это его свойство лежит в основе системы похудения. Существует несколько наиболее распространенных методик похудения при помощи активированного угля.

Метод первый

Многие сталкивались с проблемой "вечернего аппетита". Приходя с работы так сложно удержаться и не наесться чего-нибудь вкусненького! Или даже перекусить бутербродом глубокой ночью... Однако стоит учитывать, что во сне метаболизм человека максимально снижен, потому плохо переваренная пища не успевает перерабатываться и остается в нашей пищеварительной системе, отравляя организм.

Согласно первой методике рекомендуется выпивать активированный уголь за час до завтрака, натощак. Это помогает очистить организм от отравляющих его продуктов и подготовиться к нормальному пищеварению. Следовательно, аппетит по утрам усиливается, помогая правильно распределить количество еды в течение дня, и уменьшить нагрузку на вечер.

Количество выпиваемых таблеток следует постепенно увеличивать, начиная с двух-трех и заканчивая количеством, равным вашему весу, разделенному на десять (например, если ваш вес семьдесят три килограмма, пределом станут семь таблеток).

Некоторые приверженцы первого способа похудения с помощью активированного угля рекомендуют его вариации. В одном случае предлагается начинать диету сразу с финального количества таблеток (в приведенном примере – с семи). А во втором, напротив, советуют не увеличивать количество принимаемых таблеток, остановившись на двух-трех. Это, по мнению знатоков, поможет снизить негативные последствия от данного метода.

Метод второй

Этот метод немного интенсивнее с точки зрения количества таблеток. Суть его заключается в том же, что и у первого метода, однако рекомендуется принимать уголь не только перед завтраком, но перед каждым приемом пищи: трижды в день по три таблетки, приводя общее количество к девяти-десяти. Согласно теории, это помогает пище усваиваться быстрее и полноценнее, не давая образовываться жировым отложениям.

Однако нужно помнить, что, несмотря на несомненную полезность активированного угля, у него, как и у всяких прочих таблеток, есть свои противопоказания к применению. К наиболее важным из них относятся:

• язва желудка или кишечника;

• язвенный колит;

• кровотечения в желудочно-кишечном тракте;

• нарушение работы кишечника

Последнее противопоказание является одним из самых существенных. Действительно, нельзя забывать о том, что прием активированного угля регулярно и в большом количестве может вызвать такие нарушения, как запор или понос. Худшее, что можно сделать в случае возникновения подобных осложнений, это принять слабительное: длительное расстройство кишечника при этом обеспечено.

Преимущества похудения с помощью активированного угля

Одним из очевидных преимуществ является простота метода: похудение при помощи угольных таблеток может сопровождаться ограничениями в пище, диетами и физической нагрузкой, а может обойтись и без дополнительных мер. А это значит, что все, что вам нужно для похудения – это не забывать во время принимать таблетки.

Не менее привлекательна и безусловная дешевизна и доступность метода: активированный уголь можно купить в любой аптеке, и стоит он очень недорого. И что уж тут говорить, уголь действительно хорошо очищает организм.