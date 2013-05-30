Новая инфекция MERS-CoV серьезно влияет на здоровье человека

Новая коронавирусная инфекция MERS-CoV серьезно влияет на здоровье человека.

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, ссылаясь на данные Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), группой исследователей Международного комитета по таксономии вирусов для унификации и облегчения коммуникации по новой коронавирусной инфекции введено новое название "коронавирус респираторного синдрома Ближнего Востока" (MERS-CoV).

По состоянию на 29 мая 2013 года, по данным ВОЗ, зарегистрировано 49 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования людей MERS-CoV, из них 27 случаев закончились летально. Географически вирус локализуется преимущественно в странах Аравийского полуострова.

В настоящее время ВОЗ оценивает эту ситуацию как имеющую серьезное влияние на здоровье человека, которая приобретает международное значение, но не препятствует международным поездкам или торговле. Вместе с тем, отмечается, что механизм передачи инфекции остается в стадии изучения, поэтому существует опасность инфицирования людей при пребывании в эпидемиологически неблагополучных странах.

С целью предупреждения заноса инфекции на территорию Украины Государственной санитарно-эпидемиологической службой Украины направлены предложения начальнику Главного управления Госсанэпидслужбы в АР Крым, начальникам Главных управлений областных СЭС, городов Киева и Севастополя, на водном, железнодорожном и воздушном транспорте по усилению профилактических мероприятий в регионах Украины и, в случае выявления таких случаев, принятия соответствующих мер. В частности, СЭС обязал организовать работу по информированию экипажей самолетов и работников аэропортов об эпидемической ситуации по MERS-CoV в мире и о необходимости активного выявления больных среди пассажиров, следующих из стран Аравийского полуострова с дальнейшим уведомлением об этом сотрудников санитарно-карантинных пунктов и медицинских служб аэропортов; проинформировать туристические фирмы и другие организации, направляющие туристов и специалистов в страны Аравийского полуострова, об эпидемической ситуации.

Ситуация находится на контроле Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины.

*** По информации ВОЗ, наибольшее количество пострадавших от MERS-CoV, как и ранее, остается в Саудовской Аравии. В Катаре, Иордании, Великобритании, ОАЭ, Франции и Тунисе наблюдаются единичные случаи инфекции, преимущественно, связанные с поездками в Саудовскую Аравию. У многих больных, инфицированных MERS-CoV, развивается пневмония с тяжелым течением. В большинстве случаев инфекция поражает немолодых людей, имеющих сопутствующие заболевания. Источник инфекции пока не известен. Существует предположение, что новый вирус происходит от летучих мышей. Вполне вероятно, что вирус перешел от летучих мышей на промежуточные виды животного-хозяина (по крайней мере, на Ближнем Востоке), от которых впоследствии заразились люди. Специалисты высказывают предположение, что вирус может адаптироваться и приобрести способность к передаче от человека к человеку.

ВОЗ рекомендует медицинским работникам уделять особое внимание больным острыми респираторными инфекциями, которые вернулись из регионов, где были зарегистрированы случаи MERS-CoV.