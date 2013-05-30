В противотуберкулезных учреждениях введут инфекционный контроль

В рамках проекта «Усиление контроля за туберкулезом в Украине» планируется осуществить менторинговые визиты в 10 регионов Украины для налаживания взаимодействия противотуберкулезных и ВИЧ-сервисных учреждений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИД и другим социально опасным заболеваниям, в Госслужбе состоялась партнерская встреча, во время которой обсуждались первые результаты и наработки проекта «Усиление контроля за туберкулезом в Украине», а также ключевые аспекты запланированного в пределах проекта исследования относительно оценки потребностей Украины в сфере ТБ/ВИЧ. В частности, речь шла об эффективности мероприятий по налаживанию системы инфекционного контроля в противотуберкулезных учреждениях в 10 регионах, которые охватила география проекта.

В обсуждении приняли участие председатель Госслужбы Украины соцзаболеваний Татьяна Александрина, первый заместитель председателя Евгений Ханюков и руководитель проекта «Усиление контроля за туберкулезом в Украине» Елена Хейло.

«На сегодняшний день мы можем говорить о первых результатах работы в этих направлениях и очертить перспективный рабочий план проекта. Мы должны сосредоточить внимание на проведении целого ряда тренингов для медицинского персонала в ходе менторинговых визитов, которые касались бы внедрения методик по повышению качества противотуберкулезных мероприятий. В первую очередь, будет осуществлен анализ работы фтизиатрической службы в пилотных регионах, будут изучаться основные эпидемические показатели, рассматриваться актуальные проблемы и пути их преодоления», - заявила Александрина и добавила, что тематика запланированного менторинга достаточно широкая, что будет способствовать более комплексному подходу к изучению ситуации и формированию наиболее целесообразных и полезных рекомендаций.

Она отметила, что в рамках проекта важной задачей будет оставаться усовершенствование работы лабораторной сети, которая обеспечивает процесс диагностики туберкулеза в стране. Остро важным в Украине остается внедрение программ контроля за мультирезистентным туберкулезом и расширения доступа к услугам диагностики и лечения соединенной инфекции ВИЧ/ТБ, сказала Александрина.

Учитывая это участники встречи сформировали ряд предложений к будущему исследованию, осуществление которого будет обеспечивать проект «Усиление контроля за туберкулезом в Украине» - оценка потребностей страны в сфере преодоления ко-инфекции.

В частности, будут исследоваться проблемы во взаимодействии противотуберкулезных и ВИЧ-сервисных учреждений, их координация для эффективного ведения пациента с двойным диагнозом, внедрение переадресации в учреждения здравоохранения и активное привлечение неправительственных организаций. Наиболее важными в этом плане являются содействия организаций, которые реализуют программы «уменьшение вреда», занимаются предоставлением социальных услуг, осуществляют уход и поддержку пациентов с двойной инфекцией, говорится в сообщении.

В Госслужбе соцзаболеваний напомнили, что проект осуществляется USAID (Агентство США по международному развитию). Он имеет целью улучшение качества услуг в сфере лечения туберкулеза на основе стратегии DOTS, внедрение новых современных технологий лабораторной диагностики и инфекционного контроля, улучшение соблюдения пациентами режимов лечения, а также поддержки спектра мероприятий на укрепление систем лечения туберкулеза.