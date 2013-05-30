В Симферопольском роддоме открыли симуляционную лабораторию

Симферополь. 30 мая. УНИАН. В Крыму на базе республиканского перинатального центра в Симферополе в четверг, 30 мая, открыли первую в Украине симуляционную лабораторию.

Как сообщает пресс-служба Совета министров Крыма, установленные в лаборатории компьютеризированные манекены роженицы и новорожденного позволяют программировать проблемные ситуации при родах.

На открытии лаборатории присутствовала первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова.

Помощь в приобретении симуляционного центра оказало Швейцарское бюро сотрудничества в Украине, потратив на эти цели более 1 млн грн.

«Этот модуль позволяет тренировать и оттачивать профессиональные навыки врачам, чтобы они оказывали качественную помощь матерям и детям», — подчеркнула Акимова.

Справка УНИАН. Перинатальный центр, который создан в Крыму по поручению Президента Виктора Януковича в рамках реализации нацпроекта «Новая жизнь - новое качество охраны материнства и детства», работает с декабря 2012 года. Он оснащен современным медицинским оборудованием и рассчитан почти на полторы сотни мест.