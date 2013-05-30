От активного развития способностей детей-инвалидов общество

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) настаивает, что от активного развития способностей и возможностей детей с инвалидностью выигрывает все общество.

Как говорится в переданном агентству УНИАН пресс-релизе ЮНИСЕФ, сегодня фонд представил новый ежегодный отчет «Положение детей в мире», который в этом году посвящается правам детей с инвалидностью.

«Когда вы думаете не о ребенке, а о его инвалидности, это не только неправильно в отношении такого ребенка, но и отбирает у общества все то, что этот ребенок может ему дать, – заявил исполнительный директор ЮНИСЕФ Энтони Лейк. – Потери этих детей – это потери общества, их выигрыш – это выигрыш всего общества».

Как отмечают в ЮНИСЕФ, активизация усилий по привлечению детей с ограниченными возможностями к жизни общества могла бы способствовать борьбе с дискриминацией, которая еще больше заостряет маргинализацию таких детей в обществе.

В Украине проживают более 8 млн детей, из которых более 165 тыс., – дети с инвалидностью.

«Дети с инвалидностью – это одна из наиболее уязвимых групп детей в Украине. Чрезвычайно важно обеспечить всестороннее развитие таких детей с самого рождения через услуги раннего вмешательства. Это первый шаг на пути предупреждения разлучения ребенка со своей семьей и попадания в интернатное учреждение», – подчеркнула председатель Представительства ЮНИСЕФ в Украине Юкие Мокуо.

По ее словам, инвестиции на раннем этапе обеспечат результаты в будущем. Дети, которые получили раннее диагностирование и своевременное лечение, будут более активными членами общества.

В отчете «Положение детей в мире, 2013 год: дети с инвалидностью» подчеркивается важность проведения консультации с детьми и подростками с ограниченными возможностями с целью привлечения к разработке и оценке предназначенных для них программ и услуг.

Украина ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов и Конвенцию о правах ребенка.

ЮНИСЕФ является мировым лидером по защите прав и интересов детей. Фонд работает в более 190 странах мира ради защиты и поддержки детей с момента их рождения и до начала взрослой жизни. Программы финансируются из добровольных взносов физических лиц, компаний, учреждений и правительств. Представительство фонда в Украине открыто в 1997 году.