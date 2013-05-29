1 июня в центре Киева состоится праздник для детей

1 июня на Майдане Незалежности в Киеве состоится праздник для детей – VI благотворительный детский проект «Мир талантов – цвет нации», посвященный Международному дню защиты детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, отметив, что мероприятие состоится в рамках Года детского творчества.

Как говорится в сообщении, уже в шестой раз при поддержке КГГА Международная общественная организация «Женщина ІІІ тысячелетия» организует и проводит этот благотворительный проект для одарённых детей. Его главной целью является развитие творческого потенциала детей и юношества разных социальных категорий; воспитание у подрастающего поколения, ответственного отношения к будущему отцовству; пропаганда среди молодежи семейных ценностей.

Так, 1 июня с 14.00 до 20.00 всех участников праздника ожидают: информационные площадки Киевского городского центра семьи, Киевского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, общественных организаций, площадка юных инспекторов дорожного движения, криминальной милиции по делам детей, федерации автомобильного спорта, игровые площадки развлечений и аттракционы.

Кроме того, будет работать «Городок мастеров» с участием талантливых детей каждого из районов города, «Ярмарка чудес», где детворе предложат активные игры, анимацию и розыгрыши, выступления лучших творческих коллективов Украины.

Также состоится установление детского рекорда Украины и яркое шоу красоты «Мисс и Мистер Киев-open».

Завершится праздничное действо гала-концертом с участием юных талантов и известных исполнителей.