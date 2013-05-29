В этом году откроют 150 детских домов семейного типа

В Украине в этом году планируется открытие 150 детских домов семейного типа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр социальной политики Украины Наталия Королевская в комментарии журналистам после открытия в Киеве Центра социально-психологической реабилитации беременных девушек, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, и Центра помощи детям благотворительной организации “Город счастливых детей”.

По ее словам, в следующем году планируется открытие не менее 200 таких домов.

“Это когда в семье есть не больше 10 детей”, - добавила министр.

Она отметила, что пока стоит задача избавиться от интернатной формы воспитания. “Чтобы каждый ребенок в нашей стране имел семью”, - сказала Королевская и добавила, что на сегодняшний день в Украине есть 93 тыс. детей-сирот.

“Уже 80% устроены в семейные формы воспитания. До конца года 82% детей будет устроено в семейные формы воспитания”, - сказала министр, подчеркнув, что до 2020 года планируется полностью обеспечить сирот семейной формой воспитания.