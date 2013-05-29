Сколько украинских детей оздоровят этим летом?

В этом году будет обеспечен отдых и оздоровление 3 млн. детей.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров сегодня во время заседания Кабинета министров, проинформировали УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Он отметил, что первая смена летнего отдыха детей начнется уже 1 июня: более 113 тыс. детей приедут в заведения оздоровления и отдыха.

«В текущем году мы поставили «высокую планку»: обеспечить отдых и оздоровление 3 миллионов детей», - отметил Азаров.

Он сообщил, что в каждом регионе должны отдохнуть не менее 70% детей школьного возраста. Как минимум, 40% - 1 млн 100 тыс. школьников - не только отдохнут, но и получат качественное оздоровление. Для этого в 2013 году финансирование детского отдыха из бюджетов всех уровней увеличено на 20%, сказал премьер.

«Это не просто статистические показатели. Это абсолютно необходимая забота о наших детях, которые - в первую очередь в индустриальных городах - испытывают стрессы, переутомление, недостаточно двигаются и мало отдыхают на свежем воздухе, - отметил глава правительства. - А главное содержание социальных инициатив Президента Украины в отношении подрастающего поколения заключается в том, чтобы создать ему условия для здорового, гармоничного развития, компенсировать риски среды, в которой растет и формируется ребенок. Поэтому мы обязаны безусловно выполнить поставленную задачу».