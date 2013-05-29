Медиков "скорой" хотят защитить законодательно

Вопрос безопасности работников экстренной медицинской помощи будет решаться на законодательном уровне.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Роман Богачев во время совещания по вопросам организации безопасности работников экстренной медицинской помощи, которое состоялось в Запорожье, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава.

Напомним, что 24 мая психически больной житель Запорожья вызвал бригаду «скорой», а когда медики прибыли на место, напал на них с кислотой и бытовым ледорубом. В итоге погибла 29-летняя беременная фельдшер, которая проработала на «скорой» девять лет, а врач-кардиолог и второй фельдшер попали в больницу.

«К величайшему сожалению, поводом для нашей встречи стала трагическая ситуация. Нам необходимо сделать выводы, ведь мы не просто люди, которые работают в одной сфере «от звонка к звонку», мы настоящее содружество, которое слышит друг друга и помогает в беде», - сказал Богачев.

Он подчеркнул, что к решению этой проблемы следует подходить комплексно: необходимо привлекать правоохранительные органы и народных депутатов, вносить предложения по усовершенствования работы и созданию безопасных условий труда в экстренной медицинской помощи в целом.

В свою очередь председатель независимого профсоюза врачей скорой помощи Анатолий Сидоренко высказал мнение, что «для сохранения здоровья и жизни медиков необходимо организовывать тренинги по психоанализу, занятия по рукопашному бою, консультации с представителями правоохранительных органов».

«Очень важно обеспечить автомобили «скорой помощи» «тревожными кнопками», а для того чтобы помощь прибывала оперативно, целесообразно заключать соглашения с охранными фирмами, которые бы страховали милицию, если она не успевает прибыть по вызову», - сказал Сидоренко.