За средства соцстрахования оздоровятся 245 тыс. детей

В этом году за счет средств Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности смогут оздоровиться 245 тысяч детей - на 13 % больше, чем в 2012 году.

Об этом заявил директор Исполнительной дирекции Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности Олег Погодин во время селекторного совещания по оздоровлению детей летом 2013 года, которое провела во вторник, 28 мая, министр социальной политики Наталия Королевская.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-центре Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности, Погодин отметил, что уже 20 апреля стартовала оздоровительная кампания в Донецке. По состоянию на 28 мая в целом за счет средств Фонда оздоровлено 2106 детей.

Также Погодин отметил, что Фонд преодолел отрицательную динамику ежегодного уменьшения количества оздоровленных детей застрахованных лиц в детских заведениях оздоровления за счет средств Фонда.

По информации пресс-центра, на селекторном совещании были даны конкретные поручения присутствовавшим руководителям, в частности: проведение качественного и безопасного оздоровления детей в 2013 году; недопущение уменьшения, по сравнению с летним периодом 2012 года, количества оздоровленных детей; проверка детских заведений оздоровления на предмет создания надлежащих условий для детей с применением средств фото- и видеофиксации.

За выполнение вышеупомянутых задач и за ход детской оздоровительной кампании в регионах на директоров органов Фонда возложена персональная ответственность.

В совещании также приняли участие представители Минсоцполитики, Министерства образования и науки Украины, Государственной санитарно-эпидемиологической службы, МВД, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и местных органов исполнительной власти.