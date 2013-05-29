Уголовную ответственность детей гуманизируют

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко заявляет, что согласован план действий по дальнейшей гуманизации уголовной ответственности детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, Павленко провел совещание по вопросам гуманизации уголовных наказаний, которые применяются к детям за совершение ими преступлений, с судьями Верховного Суда, Высшего специализированного Суда и специалистами Института законодательства Верховной Рады.

В частности, Павленко отметил, что сейчас в воспитательных колониях почти половина детей отбывает наказание за совершение незначительного преступления - кражи мобильного телефона, металлолома и тому подобное. «Количество решений о лишении свободы должно значительно уменьшиться за счет увеличения назначения судами альтернативных мер воспитательного характера к детям. Как следствие - уменьшение уровня детской преступности», - отметил Уполномоченный Президента по правам ребенка.

Представители судейского корпуса поддержали предложения Уполномоченного по правам ребенка относительно необходимости гуманизации уголовных наказаний детей, совершивших преступление. В частности, участники совещания пришли к выводу о необходимости расширения спектра альтернативных (восстановительных, реабилитационных) принудительных мер воспитательного характера к детям, а также расширения категорий детей, к которым они могут применяться.

Кроме того, участники совещания отметили необходимость развития новых социальных услуг для ребенка, который находится в конфликте с законом, и его семьи, пересмотра форм и методов работы с детьми, освобожденными от отбывания уголовного наказания с испытательным сроком или условно досрочно, находятся в местах лишения свободы. В этом вопросе, по словам Павленко, важна роль специалистов социальной работы, которые также должны заниматься этими вопросами, и на них смогут рассчитывать суды при применении принудительных мер воспитательного характера к детям.

По итогам совещания был принят план совместных действий по разработке соответствующих предложений об изменении действующего законодательства по указанным вопросам.

По информации пресс-службы, по состоянию на 1 мая 2013 года в воспитательных колониях отбывают наказания в виде лишения свободы 1178 детей, 4147 детей приговорены к наказаниям, не связанным с лишением свободы. В СИЗО находится 362 ребенка.