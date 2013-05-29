Украина примет антидемпинговые меры по медтаре из РФ

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о применении на пять лет окончательных антидемпинговых мер относительно импорта в Украину стеклянной тары медицинского назначения емкостью до 0,15 л происхождением из Российской Федерации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, соответствующее решение было принято на заседании комиссии 24 мая по результатам проведения антидемпингового расследования, инициированного национальным товаропроизводителем ОАО "Марьяновский стеклозавод".

По информации пресс-службы, результаты расследования показали, что некоторые российские предприятия экспортировали в Украину тару медицинского назначения по демпинговым ценам, что причиняло вред национальному товаропроизводителю.

»Применение антидемпинговых мер положительно повлияет на улучшение финансово-экономического состояния отечественного товаропроизводителя, приведет к наращиванию объемов производства и продажи продукции на внутреннем рынке Украины. Также это позволит увеличить размеры внутреннего инвестирования в модернизацию производства с целью повышения качества и конкурентоспособности реализуемой продукции», - отмечают в Мнэкономразвития.

Решение Межведомственной комиссии вступает в силу через 30 календарных дней со дня опубликования сообщения о нем в газете «Урядовый курьер».