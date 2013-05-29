Как питаться для здоровья молочной железы

Во-пер­вых, это опре­де­ля­ет об­мен ве­ществ. А во-вто­рых, ваш вес.

До­пус­тим, при­хо­дит на при­ем жен­щи­на, го­во­рит, что бы­ла здо­ро­ва, ни на что не жа­ло­ва­лась и вдруг по­яви­лась боль в гру­ди, чувст­во на­гру­ба­ния. Об­сле­до­ва­ние не об­на­ру­жи­ло ни­че­го страш­но­го. На вопрос: «Вы, на­вер­ное, по­пра­ви­лись на па­ру ки­ло­грам­мов? - Да», – отве­ча­ет. При­бав­ка в ве­се на 1 кг еще не так ска­зы­ва­ет­ся на со­сто­я­нии мо­лоч­ной же­ле­зы, а вот при­бав­ле­ние двух уже чувст­ву­ет­ся.

Жи­ро­вая ткань со­дер­жит ре­цеп­то­ры эст­ро­ге­нов.

Кста­ти, в этом сек­рет сек­су­аль­нос­ти пол­ных жен­щин. И муж­чи­ны, как бы они не вос­хи­ща­лись ху­дыш­ка­ми, пред­по­чи­та­ют все же пух­лень­ких. Но из­лиш­няя пол­но­та, к со­жа­ле­нию, ве­дет к не­же­ла­тель­но­му на­ру­ше­нию гор­мо­наль­но­го ба­лан­са.

Врачи не со­ве­туют из­ну­рять се­бя ди­е­та­ми. Счи­тать каж­дый грамм и каж­дую ка­ло­рию, за­пре­щать се­бе лю­би­мые ла­ком­ст­ва, тер­петь го­лод – это зна­чит жить в не­пре­рыв­ном на­пря­же­нии, а мы уже зна­ем, как стресс от­ри­ца­тель­но воз­дейст­ву­ет на ор­га­низм в це­лом и мо­лоч­ные же­ле­зы, в част­нос­ти.

На­до все­го лишь огра­ни­чи­вать ко­ли­чест­во при­ни­ма­е­мой пи­щи – не боль­ше двух ку­лач­ков за при­ем, ста­рать­ся из­бе­гать вред­ных при­вы­чек: не ку­рить, не зло­упо­треб­лять ал­ко­го­лем, вес­ти пра­виль­ный об­раз жиз­ни – по­боль­ше по­зи­ти­ва и дви­же­ния, уметь ра­до­вать­ся ма­ло­му, со­зда­вать се­бе празд­ни­ки, не зло­упо­треб­лять тер­пе­ни­ем му­жа и де­тей, из­бе­гать ссор.

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