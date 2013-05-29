Как питаться для здоровья молочной железы
Врачи не советуют изнурять себя диетами
Во-первых, это определяет обмен веществ. А во-вторых, ваш вес.
Допустим, приходит на прием женщина, говорит, что была здорова, ни на что не жаловалась и вдруг появилась боль в груди, чувство нагрубания. Обследование не обнаружило ничего страшного. На вопрос: «Вы, наверное, поправились на пару килограммов? - Да», – отвечает. Прибавка в весе на 1 кг еще не так сказывается на состоянии молочной железы, а вот прибавление двух уже чувствуется.
Жировая ткань содержит рецепторы эстрогенов.
Кстати, в этом секрет сексуальности полных женщин. И мужчины, как бы они не восхищались худышками, предпочитают все же пухленьких. Но излишняя полнота, к сожалению, ведет к нежелательному нарушению гормонального баланса.
Врачи не советуют изнурять себя диетами. Считать каждый грамм и каждую калорию, запрещать себе любимые лакомства, терпеть голод – это значит жить в непрерывном напряжении, а мы уже знаем, как стресс отрицательно воздействует на организм в целом и молочные железы, в частности.
Надо всего лишь ограничивать количество принимаемой пищи – не больше двух кулачков за прием, стараться избегать вредных привычек: не курить, не злоупотреблять алкоголем, вести правильный образ жизни – побольше позитива и движения, уметь радоваться малому, создавать себе праздники, не злоупотреблять терпением мужа и детей, избегать ссор.