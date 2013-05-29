Непригодные кювезы для младенцев закупили до Богатыревой

Министерстве здравоохранения подчеркивают, что непригодные для использования инкубаторы для младенцев были закуплены до назначения Раисы Богатыревой на должность министра здравоохранения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Согласно сообщению, в рамках выполнения инвестиционного проекта «Обеспечение лечебно-профилактических заведений (ЛПЗ) оборудованием, транспортными средствами, изделиями медицинского назначения и лекарственными средствами под государственную гарантию» 14 сентября 2009 года между государственным предприятием «Укрмедпоставка» и компанией Vamed Еngineering GmbH & CO КG был заключен двусторонний договор на поставку медицинского оборудования. Среди прочего, условиями Договора предусмотрена поставка медицинского оборудования «Инкубатор транспортный ІТ 158 TS» производства FANEM LTDA (Brasil), Heinen+Lowenstein GmbH (Austria), Heinen+Lowenstein GmbH&Co KG (Germany), De Vilbiss Healthcare (USA) в количестве 85 единиц по цене 58 512,83 евро, общей стоимостью 4 973 590,55 евро.

В период с 10 ноября 2011 года по 30 ноября 2011 года ГП «Укрмедпоставка» осуществило поставку инкубаторов в лечебные заведения Украины.

«Среди прочего, основанием для поставки оборудования лечебным заведениям было свидетельство о государственной регистрации инкубаторов от 5 августа 2011 года, предоставленное компанией Vamed Еngineering GmbH & CO КG, что, по сущти, было доказательством соответствия качества оборудования требованиям, установленным действующим законодательством Украины», - отмечается в сообщении Минздрава.

Вместе с тем, после доставки инкубаторов в ЛПЗ, были начаты работы по введению его в эксплуатацию (в соответствии с условиями договора). Во время выполнения таких работ в «Укрмедпоставку» от работников ЛПЗ поступили ряд обращений, согласно которым поставленное оборудование не может использоваться по назначению по целому ряду причин и по качеству не соответствует нормам, установленным действующим законодательством.

«Поскольку соответствие или несоответствие качества медицинского изделия законодательству и нормативным актам устанавливается путем проведения экспертизы во время проведения процедуры государственной регистрации (согласно постановлению Кабмина от 9 ноября 2009 г. №1497), возникла необходимость обратиться к регистрационным материалам: к протоколу клинических испытаний. После изучения предоставленного протокола клинических испытаний (протокол был предоставлен компанией Vamed Еngineering GmbH & CO КG) специалисты ГП «Укрмедпоставка» пришли к предварительному заключению, что клиническая экспертиза (по сути, процедура установления показателей качества, эффективности, безопасности и соответствия законодательству Украины) была проведена с существенными нарушениями», - подчеркнули в Минздраве.

Все аргументы относительно возможного нарушения при проведении клинических испытаний были в письменном виде предоставлены Гослекслужбе, признаны объективными, инкубаторы признаны по качеству не соответствующими нормам действующего законодательства.

Приказом Гослекслужбы от 27 марта 2012 г. №215 действия свидетельства о государственной регистрации инкубаторов прекращены, оборудование запрещено использовать в медицинской практике.

«Укрмедпоставка» неоднократно направляло компании Vamed Еngineering GmbH & CO КG претензии и требовало заменить инкубаторы в порядке, предусмотренном условиями договора от 14 сентября 2009 г. Поскольку претензии были отклонены, «Укрмедпоставка» обратилось в Международный арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины с соответствующим иском.

Кроме того, в Минздраве обратили внимание, что в то время, когда подписывался договор на поставку медицинского оборудования, министерством руководил Василий Князевич (18.12.2007 – 11.03.2010 гг.), а когда происходила закупка и поставки указанного медицинского оборудования, Минздрав Украины возглавлял Александр Анищенко (24.05.2011 – 14.03.2012 гг.).

Раиса Богатырева была назначена на должность министра здравоохранения Украины 14 февраля 2012 года.

Следовательно, утверждение «Ведомство Богатыревой закупило на 53 млн гривень непригодные для использования инкубаторы» не соответствует действительности, отметили в Минздраве.

Как сообщал УНИАН, в партии «Батькивщина» заявляли, что Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Минздрава и Кабмина в ходе осуществления госзакупок непригодных для использования инкубаторов для младенцев. В настоящее время продолжается досудебное расследование.