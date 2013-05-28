Еврокомиссар отмечает успехи Украины в борьбе с ВИЧ/СПИДом

Европейский комиссар по здравоохранению и защите прав потребителей Тонио Борг отмечает успехи Украины в борьбе с ВИЧ/СПИДом. Об этом еврокомиссар заявил во время встречи с министром здравоохранения Украины Раисой Богатыревой, которая состоялась в понедельник в Брюсселе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, во время встречи Богатырева и Борг обсудили вопросы борьбы с ВИЧ/СПИДом, что является одним из важных вопросов в повестке дня сотрудничества Украины и Европейского Союза.

Как отметила руководитель Минздрава Украины, в последние годы в Украине появились первые признаки замедления эпидемического процесса ВИЧ-инфекции – наметилась тенденция к стабилизации и уменьшению количества зарегистрированных новых случаев ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков, а, следовательно, – к снижению интенсивности эпидемического процесса ВИЧ-инфекции. Если до 2011 года масштабы эпидемии ВИЧ-инфекции в Украине росли, то в 2012 году в Украине зарегистрировано снижение новых случаев ВИЧ-инфекции, которое продолжается и в этом году, сообщила министр.

Богатырева передала Еврокомиссару по здравоохранению и защите прав потребителей приглашение посетить Украину в октябре этого года, когда будет происходить Всеукраинская конференция по вопросам противодействия ВИЧ/СПИДу.

В свою очередь Борг отметил, что Украина демонстрирует определенные успехи в борьбе против ВИЧ-инфекции, и пообещал найти время для визита в нашу страну.

В Минздраве отметили, что 27 мая в Брюсселе Богатырева приняла участие в открытии международной конференции «Право на здоровье, право на жизнь», а также встретилась с директором исполнительного офиса Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД Луизом Лоресом.