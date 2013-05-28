ВР внесет изменения в законодательство о презумпции согласия на трансплантацию органов

Эксперты надеются, что Верховная Рада в ближайшее время внесет изменения в законодательство о презумпции согласия на трансплантацию органов.

Об этом директор Координационного центра трансплантации органов, тканей и клеток Министерства здравоохранения Украины Руслан Салютин заявил на пресс-конференции в УНИАН по проблемам трансплантологии.

По его словам, в ближайшее время на рассмотрение Верховной Рады Украины будет внесен законопроект о внесении изменений в законодательство о трансплантации органов. Этот законопроект, подготовленный при активном участии Министерства здравоохранения Украины, внесет народный депутат Евгений Карташов.

При этом Салютин высказал надежду, что депутаты утвердят «хотя бы» 50% (норм законопроекта - УНИАН), что, по словам специалиста, «позволит проводить трансплантации в широких масштабах на территории Украины».

Также, по словам Салютина, очень важно, чтобы в Украине заработала единая информационная система трансплантации, которая на сегодня “существует на бумаге , но не действует”.

Салютин подчеркнул, что одним из острых моментов в данном законопроекте - норма, которой предусмотрено изменить “презумпцию несогласия на презумпцию согласия” на трансплантацию органов.

По его словам, “на сегодняшний день в действующем законе четко обозначена презумпция несогласия, а мы хотим ее изменить на презумпцию согласия”.

“Сам человек должен принять решение о том, будет ли он посмертным донором или не будет, и это решение должно быть его, а не его родственников”, - добавил Салютин.

По его словам, “при действии такой нормы количество трансплантаций у нас увеличится, количество разговоров о так называемой “черной” трансплантации резко уменьшится”.

Салютин уточнил, что речь идет о норме законопроекта, которой разрешено использовать органы украинцев после их смерти, если они не написали отказ от этого при жизни.

Салютин подчеркнул, что сегодня в Украине “только на трансплантацию органов в очереди 4,5-5 тысяч человек, а мы можем обеспечить органы только сотни из них”.

Президент благотворительного Фонда помощи онкобольным детям Валентина Маркевич сказала, что в Украине создан Реестр доноров, но он не работает в полном объеме. По ее словам, украинцы переплачивают деньги в других странах для проведения операций по трансплантации органов, хотя могли бы делать их в Украине намного дешевле.

Маркевич привела пример, что операция и терапия по пересадке, в частности, костного мозга, в Украине от родственного донора стоит около 170-200 тыс. грн, а от неродственного донора — около 600 тыс. грн. В то же время такая же операция стоит в Германии 205 тыс. евро, в Беларуси - 175 тыс. евро, в Испании - 100 тыс. евро без подбора донора.

Маркевич подчеркнула, что власти должны сделать все для того, чтобы в Украине проводились такие операции, чтобы не умирали дети, которые стоят в очередях на проведение трансплантации органов.