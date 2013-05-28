Завтра ожидаются кратковременные дожди

Завтра в Украине существенные осадки не ожидаются, только днем в центральных областях и на севере Левобережья местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 8-13°, в южной части местами 15-17°, в западных областях 5-7°; днем 21-26°, в южной части и восточных областях до 28°.

В Киеве и области в среду - без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 8-13°, днем 21-26°, в Киеве ночью 10-12°, днем 22-24°.

Сегодня температура воды в Черном море 19-23° (вблизи Ялты и Феодосии 14-17°), в Азовском море 18-24°; в Днепре возле Киева 21°.