Чем кормить школьника в период экзаменов

Оказывается есть весьма простые и «честные» способы, которые помогут школьникам успешно сдать экзамены.

По мнению диетологов, одним из таких способов является правильное питание, которое повысит не только выносливость подростка, но и существенно увеличит его энергию и память.

По единодушному мнению специалистов, во время экзаменов нельзя пичкать подростков стимуляторами и иммуномодуляторами – шоколадом, кофе и орехами, которые ошибочно считаются основными поставщиками энергии на экзаменах. По мнению известных российских диетологов, ребёнку вполне достаточно 80 граммов орехов и шоколада (2-4 дольки) в день, если конечно «школьник ест дома полноценно».

Если же подросток злоупотребляет кофе и шоколадом, то это приведёт, по мнению Надежды Лиснецкой – врача-педиатра медцентра «Детка», к нервному перевозбуждению школьника во время экзамена. Орехи являются отличным иммуномодулятором, который также нужно принимать с большой осторожностью – ребёнку достаточно столовой ложки кедровых или грецких орехов в день.

Что же диетологи и врачи предлагают в качестве замены стимуляторов и иммуномодуляторов? Специалисты советуют родителям обратить внимание на сбалансированное питание школьников во время экзаменов.

В первую очередь родителям нужно понять, что во время сдачи ЕГЭ школьникам требуется усиленная порция белков. Поэтому в ежедневный рацион выпускников должны входить яйцо (желток), нежирный и неострый сыр, 200 грамм рыбы или мяса, не более 100 грамм творога (в противном случае этот продукт станет «свинцом для желудка»), 20 грамм растительного или оливкового масла.

Кроме того, подростков нужно усиленно кормить фруктами и овощами – курагой, зелёным горошком, бананами, кабачками, киви, абрикосами, гранатами и грушами. Все эти фрукты и овощи содержат железо, медь, цинк, магний и селен.

Не помешают, по словам Надежды Лиснецкой, и последние новинки фарминдустрии. К примеру, глицин уменьшит психоэмоциональное напряжение и одновременно поднимет умственную работоспособность подростка. Трава Гинго также благотворно действует на умственную деятельность детей.

Конечно, это меню подойдёт только для здоровых детей. Если у ребёнка существуют проблемы со здоровьем, например, с пищеварением, то нужна обязательная консультация со специалистами.

Теперь о самом главном. Вот чем диетологи советуют кормить выпускников в день экзамена. Перед школой, приблизительно за два часа до экзаменов, ученика нужно накормить, к примеру, дать ему приготовленный кусок рыбы с овощным гарниром. Однако слишком увлекаться не следует, так как тяжёлая пища может негативно сказаться на самочувствии подростка, который и так нервничает во время экзаменов.

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