Каж­дый ме­сяц за не­сколь­ко дней до мен­ст­ру­а­ции вы вдруг чувст­ву­е­те, как ва­ша грудь на­бу­ха­ет, уве­ли­чи­ва­ясь на раз­мер. По­яв­ля­ет­ся тя­ну­щая боль в мо­лоч­ной же­ле­зе. Пос­ле ме­сяч­ных эти симп­то­мы ис­че­за­ют, а зна­чит, уве­ре­ны вы, так и на­до, тем бо­лее, что у боль­шинст­ва ва­ших под­руг ана­ло­гич­ная си­ту­а­ция. Но вы оши­ба­е­тесь.

В нор­ме грудь не долж­на бо­леть ни при ка­ких об­сто­я­тельст­вах. Вам сроч­но нуж­но по­ка­зать­ся вра­чу, по­то­му что у вас раз­ви­ва­ет­ся мас­то­па­тия.

Жен­щи­ны, как пра­ви­ло, иг­но­ри­ру­ют пер­вые при­зна­ки мас­то­па­тии, по­то­му что не зна­ют, что это добро­ка­чест­вен­ное за­бо­ле­ва­ние мо­лоч­ной же­ле­зы, про­яв­ля­ю­ще­е­ся в па­то­ло­ги­чес­ком раз­рас­та­нии ее тка­ней.

Это дис­ба­ланс в со­от­но­ше­нии со­еди­ни­тель­ной (фиб­роз) и эпи­те­ли­аль­ной тка­ней. Их не­рав­но­мер­ный рост при­во­дит к то­му, что од­на ткань раз­рас­та­ет­ся боль­ше, чем дру­гая. Обыч­ные спут­ни­ки мас­то­па­тии – тя­жесть в гру­ди и боль, воз­ни­ка­ю­щие за 10-14 дней до ме­сяч­ных. Бо­лез­нен­ные ощу­ще­ния осо­бен­но уси­ли­ва­ет­ся при быст­рой ходь­бе и бе­ге.

Иног­да боль вспы­хи­ва­ет от со­при­кос­но­ве­ния с одеж­дой. Если жен­щи­на ве­дет здо­ро­вый об­раз жиз­ни, не де­ла­ет абор­ты и у нее все в по­ряд­ке с ги­не­ко­ло­ги­ей, то мо­лоч­ные же­ле­зы не долж­ны до­став­лять дис­ком­форт. Но это и хо­ро­шо, что мас­то­па­тия про­яв­ля­ет­ся бо­лез­нен­но. Ор­га­низм сиг­на­лит о бе­де – ско­рее к вра­чу! Вот рак не бо­лит и раз­ру­ша­ет че­ло­ве­ка вти­хо­мол­ку.

Мас­то­па­тия име­ет мно­жест­во форм. Ча­ще все­го встре­ча­ет­ся мас­то­па­тия фиб­роз­но-кис­тоз­ная, кис­тоз­но-фиб­роз­ная и диф­фуз­ная. Фор­ма за­ви­сит от то­го, ка­кая ткань пре­ва­ли­ру­ет в мо­лоч­ной же­ле­зе. Для фиб­роз­но-кис­тоз­ной мас­то­па­тии ха­рак­тер­но пре­об­ла­да­ние фиб­роз­ной тка­ни с на­ли­чи­ем мел­ких кист.

Если в мо­лоч­ной же­ле­зе пре­об­ла­да­ют ки­с­ты, то это кис­тоз­но-фиб­роз­ная мас­то­па­тия. Диф­фуз­ная фор­ма счи­та­ет­ся са­мой прос­той – это не­зна­чи­тель­ные из­ме­не­ния тка­ни мо­лоч­ной же­ле­зы. Фор­мы мо­гут пе­ре­хо­дить од­на в дру­гую. До­пус­тим, диф­фуз­ные из­ме­не­ния, если их не ле­чить, пе­ре­хо­дят со вре­ме­нем в кис­тоз­ные, ки­с­ты на­чи­на­ют рас­ти, и воз­мож­но пе­ре­рож­де­ние в рак.

Са­мо­об­сле­до­ва­ние нуж­но про­во­дить ре­гу­ляр­но, на 6-й день от на­ча­ла мен­ст­ру­а­ции.

Как про­щу­пать свою грудь Де­ла­ет­ся это в ван­ной сле­ду­ю­щим об­ра­зом: стоя пе­ред зер­ка­лом, на­мыль­те грудь, под­ни­ми­те ру­ки вверх и вни­ма­тель­но рас­смот­ри­те свое от­ра­же­ние. Если по­яви­лось пуп­ко­об­раз­ное втя­же­ние ко­жи на гру­ди или втя­же­ние сос­ка, то это мо­жет быть при­зна­ком ра­ка (иног­да у жен­щи­ны с рож­де­ния втя­ну­тые сос­ки – это не страш­но).

За­тем по ча­со­вой стрел­ке про­щу­пай­те каж­дую грудь, нет ли ка­ких уплот­не­ний. Не­ред­ко, на­щу­пав бу­го­рок, жен­щи­ны сра­зу па­ни­ку­ют: «У ме­ня опу­холь! У ме­ня кис­та!» Но это не опу­холь, а про­яв­ле­ние же­ле­зис­той тка­ни, ха­рак­тер­ной для мо­ло­дых (до 30 лет) – не­ро­жав­ших или ро­див­ших од­но­го ре­бен­ка – жен­щин.

Эти уплот­не­ния мо­гут быть буг­ри­с­ты­ми, или ле­жать боль­ши­ми кус­ка­ми, или иметь мел­ко­зер­нис­тую струк­ту­ру. Кста­ти, мел­кие ки­с­ты не в со­сто­я­нии про­щу­пать да­же врач, по­то­му что они слиш­ком мяг­кие и элас­тич­ные.

Вы­де­ле­ния из сос­ков

Если они сим­мет­рич­ные, из обо­их сос­ков, то, без со­мне­ния, это мас­то­па­тия. Но для боль­шей уве­рен­нос­ти же­ла­тель­но сдать ма­зо­чек на ци­то­ло­ги­чес­кое ис­сле­до­ва­ние. В лю­бом слу­чае, если у вас воз­ник­ло ма­лей­шее по­до­зре­ние, не­мед­лен­но об­ра­щай­тесь за кон­суль­та­ци­ей к мам­мо­ло­гу, что­бы, на­при­мер, не упус­тить фиб­ро­аде­но­му (добро­ка­чест­вен­ную опу­холь).

Мо­лоч­ная же­ле­за – гор­мо­но­за­ви­си­мый ор­ган, по­это­му ос­нов­ная ее при­чи­на – гор­мо­наль­ный дис­ба­ланс в ор­га­низ­ме. Ча­ще все­го он свя­зан с ги­не­ко­ло­ги­чес­ки­ми за­бо­ле­ва­ни­я­ми (ми­омой, аде­но­ми­о­зом, эн­до­мет­ри­о­зом, ги­пер­пла­зи­ей эн­до­мет­рия, хро­ни­чес­ки­ми вос­па­ле­ни­я­ми при­дат­ков, по­ли­кис­то­зом яич­ни­ков) и дис­функ­ци­ей щи­то­вид­ной же­ле­зы.

Если жен­щи­на ни ра­зу не ро­жа­ла и не бе­ре­ме­не­ла или ро­жа­ла еди­нож­ды за всю жизнь, то у нее боль­ше шан­сов за­бо­леть мас­то­па­ти­ей. Су­щест­ву­ет за­ко­но­мер­ность: чем боль­ше ро­жа­ешь и доль­ше кор­мишь, тем мень­ше риск. Кор­мить на­до до го­да обя­за­тель­но, ну хо­тя бы ми­ни­мум 6 ме­ся­цев – это для мо­лоч­ной же­ле­зы боль­шой плюс.

Позд­но­ро­дя­щие (пос­ле 30 лет) – то­же вхо­дят в груп­пу рис­ка. Иде­аль­ная си­ту­а­ция, ког­да жен­щи­на к 25 го­дам ро­ди­ла и вы­кор­ми­ла гру­дью дво­их де­тей. Но пер­вые в оче­ре­ди за бо­лез­ня­ми мо­лоч­ной же­ле­зы – де­ла­ю­щие абор­ты. Это страш­ней­ший стресс, гор­мо­наль­ная ка­та­стро­фа, по­следст­вия ко­то­рой не­пред­ска­зу­е­мы.

Диангостика Пер­во­на­чаль­но не­об­хо­дим осмотр у мам­мо­ло­га. Мо­ло­дым де­воч­кам - УЗИ мо­лоч­ных же­лез и под­мы­шеч­ных лим­фо­уз­лов. Па­ци­ент­кам стар­ше 40 лет - мам­мо­гра­фию (рент­ген).

Иног­да у жен­щин, ко­то­рые прак­ти­чес­ки не кор­ми­ли, или ко­то­рые име­ют па­то­ло­гию щи­то­вид­ной же­ле­зы, в тка­нях мо­лоч­ной же­ле­зы со­хра­ня­ет­ся же­ле­зи­с­тый ком­по­нент, а при нем мам­мо­гра­фия не ин­фор­ма­тив­на. Та­ких па­ци­ен­ток отправляют на УЗИ.

При не­об­хо­ди­мос­ти про­во­дят ци­то­ло­ги­чес­кое ис­сле­до­ва­ние – маз­ки из сос­ков и, если на­хо­дят ка­кие-то от­кло­не­ния, на­зна­чают­ пунк­ци­он­ную био­п­сию (за­бор кле­ток из уплот­не­ния).

Ана­лиз на гор­мо­ны не обязателен. Это до­пол­ни­тель­ное ис­сле­до­ва­ние при за­бо­ле­ва­ни­ях щи­то­вид­ной же­ле­зы и ди­аг­но­зе «фиб­ро­аде­но­ма». Если врач счи­та­ет нуж­ным, он на­зна­ча­ет дук­то­гра­фию для ис­сле­до­ва­ния про­то­ков. При не­ко­то­рых фор­мах мас­то­па­тии па­ци­ент­ке по­ка­за­на пнев­мо­кис­то­гра­фия (это мам­мо­гра­фи­чес­кое ис­сле­до­ва­ние ки­с­ты).

Онкомаркеры

Спе­ци­аль­ный ана­лиз кро­ви из ве­ны, ко­то­рый по­ка­зы­ва­ет на­ли­чие ра­ко­вых кле­ток. Это име­ет смысл, ког­да у че­ло­ве­ка вы­яв­ле­но он­ко­ло­ги­чес­кое за­бо­ле­ва­ние и его ждет курс хи­мио­те­ра­пии. Пер­вый раз он­ко­мар­ке­ры де­ла­ют­ся пе­ред хи­ми­ей, вто­рой раз – пос­ле нее. За­тем срав­ни­ва­ют ре­зуль­та­ты, что­бы по­нять, есть ли поль­за от хи­мио­те­ра­пии или нет.

При мас­то­па­тии он­ко­мар­ке­ры ни­че­го вам не ска­жут. Част­ные кли­ни­ки не­ред­ко на­зна­ча­ют лиш­ние про­це­ду­ры – это их биз­нес.

Ле­че­ние мас­то­па­тии – очень слож­ный про­цесс, ведь преж­де все­го нуж­но вы­явить при­чи­ну.

Ли­бо это ги­не­ко­ло­ги­чес­кое за­бо­ле­ва­ние, ли­бо что-то не­лад­ное со щи­то­вид­ной же­ле­зой, ли­бо ви­ной все­му аборт. А мо­жет, это следст­вие ге­па­ти­та или хо­ле­цис­ти­та. На эти по­ис­ки и са­мо ле­че­ние по­рой ухо­дят два-три го­да. До­пус­тим, мы вы­яс­ни­ли, что пер­вич­ный очаг – ми­ома.

Зна­чит, сна­ча­ла па­ци­ент­ка долж­на про­ле­чить­ся у ги­не­ко­ло­га, так как без это­го все уси­лия мам­мо­ло­га бу­дут тщет­ны. Час­то, убрав про­бле­му в ги­не­ко­ло­гии, жен­щи­на уже не нуж­да­ет­ся в те­ра­пии мо­лоч­ной же­ле­зы – мас­то­па­тия са­ма про­хо­дит.

На ме­тод ле­че­ния вли­я­ют и фор­мы мас­то­па­тии. Еди­но­го стан­дар­та нет, каж­дый слу­чай тре­бу­ет ин­ди­ви­ду­аль­но­го под­хо­да. В иде­а­ле мам­мо­лог и ги­не­ко­лог долж­ны ра­бо­тать в связ­ке. Если, до­пус­тим, ги­не­ко­лог со­би­ра­ет­ся на­зна­чить жен­щи­не гор­мо­но­те­ра­пию, ему сле­ду­ет на­пра­вить па­ци­ент­ку к мам­мо­ло­гу, что­бы про­ве­рить мо­лоч­ные же­ле­зы.

По­то­му что при фиб­ро­аде­но­ме гор­мо­наль­ные пре­па­ра­ты про­ти­во­по­ка­за­ны: они мо­гут дать пе­ре­рож­де­ние опу­хо­ли в рак. Труд­нее все­го ле­че­нию под­да­ют­ся ки­с­ты мо­лоч­ной же­ле­зы.

Толч­ки для раз­ви­тия мас­то­па­тии

•Трав­мы, уда­ры, вы­зы­ва­ю­щие силь­ные ге­ма­то­мы. Кста­ти, уши­бы до­воль­но час­то при­во­дят к ра­ку мо­лоч­ной же­ле­зы. По­это­му так опас­ны для жен­щи­ны за­ня­тия мод­ны­ми се­год­ня вос­точ­ны­ми еди­но­бор­ст­ва­ми. В грудь бить ка­те­го­ри­чес­ки за­пре­ще­но. Это очень неж­ный и де­ли­кат­ный ор­ган.

•Стрес­сы, пе­ре­жи­ва­ния, да­же та­кие, ка­за­лось бы, ме­ло­чи, как ссо­ра с му­жем. Все на­чи­на­ет­ся с не­зна­чи­тель­ных бо­лей в мо­лоч­ных же­ле­зах, а за­кон­чить­ся мо­жет ра­ком.

•Опас­ность та­ят и не­пра­виль­ные кон­тра­цеп­ти­вы, то есть ког­да жен­щи­на без со­ве­та вра­ча са­ма на­зна­ча­ет се­бе гор­мо­наль­ные пре­па­ра­ты.

•К мас­то­па­тии ве­дут и хро­ни­чес­кие за­бо­ле­ва­ния пе­че­ни – хо­ле­цис­тит и ге­па­тит.

Фиб­ро­аде­но­му (добро­ка­чест­вен­ная опу­холь, уз­ло­вая фор­ма мас­то­па­тии) ле­кар­ст­ва­ми не вы­ле­чишь, нуж­но опе­ра­тив­ное вме­ша­тельст­во.

Ко­неч­но, мож­но за ней ка­кое-то вре­мя по­на­блю­дать, если она не ме­ня­ет­ся, не рас­тет, но, я счи­таю, это ми­на за­мед­лен­но­го дейст­вия, и ее луч­ше сра­зу уда­лять.

Еди­нич­ная боль­шая кис­та то­же опе­ри­ру­ет­ся. Хи­рур­ги ста­ра­ют­ся про­во­дить опе­ра­цию ак­ку­рат­но, со­хра­няя фор­му гру­ди: над­рез де­ла­ет­ся по арео­ле (по ко­рич­не­во­му обод­ку во­круг сос­ка) и уда­ля­ет­ся кис­та или фиб­ро­аде­но­ма.

Если че­рез этот над­рез не уда­ет­ся до­стать кис­ту, то де­ла­ет­ся сек­то­раль­ная ре­зек­ция, но и в этом слу­чае грудь не уро­ду­ет­ся. Прав­да, ког­да ко­жа склон­на к кол­ло­ид­ным руб­цам, то не ви­на хи­рур­га, что по­лу­чил­ся шрам боль­шой тол­щи­ны.

Грудь не уда­ля­ют со­всем. Это де­ла­ет­ся толь­ко при ра­ке. Пря­мо во вре­мя опе­ра­ции фиб­ро­аде­но­му от­прав­ля­ют на гис­то­ло­ги­чес­кое ис­сле­до­ва­ние. Ми­нут 20 хи­рур­ги ждут ре­зуль­тат ана­ли­за. Если зло­ка­чест­вен­ных кле­ток нет, то опе­ра­цию за­вер­ша­ют, а если об­на­ру­жен рак, вра­чи уда­ля­ют мо­лоч­ную же­ле­зу.

Если пос­ле опе­ра­ции от ки­с­ты оста­ет­ся учас­ток кап­су­лы, то она по­том мо­жет раз­ви­вать­ся. По­это­му здесь глав­ное убрать чис­тень­ко, и тог­да ре­ци­ди­вов в этом мес­те не бу­дет. Но ни­кто не га­ран­ти­ру­ет, что кис­та не об­ра­зу­ет­ся в дру­гом мес­те.

Мас­то­па­тия ле­чит­ся бе­ре­мен­ностью и ро­да­ми Вра­чи со­ве­ту­ют жен­щи­не ро­дить ре­бен­ка и кор­мить его, что­бы ис­чез­ли ки­с­ты. Не­ко­то­рые мои па­ци­ент­ки, не бу­ду­чи за­му­жем, спе­ци­аль­но бе­ре­ме­не­ют, что­бы вер­нуть здо­ровье. Это ка­са­ет­ся всех форм мас­то­па­тии, кро­ме фиб­ро­аде­но­мы. Ее пе­ред бе­ре­мен­ностью луч­ше про­опе­ри­ро­вать.

Бе­ре­мен­ность – это всег­да гор­мо­наль­ный всплеск, и мы не зна­ем, как на его фо­не по­ве­дет се­бя фиб­ро­аде­но­ма. Она мо­жет и озла­ко­чест­вить­ся.

Ра­зум­ные жен­щи­ны, преж­де чем пла­ни­ро­вать рож­де­ние ре­бен­ка, при­хо­дят к мам­мо­ло­гу про­ве­рить­ся. Ведь во вре­мя бе­ре­мен­нос­ти мы не на­зна­ча­ем ни­ка­кой те­ра­пии. Ну а нор­мой жиз­ни для всех жен­щин дол­жен стать еже­год­ный про­фи­лак­ти­чес­кий осмотр у мам­мо­ло­га.

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