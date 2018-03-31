Заболевания молочной железы лечатся беременностью и родами
Женщины специально беременеют, чтобы вернуть здоровье. При кормлнии ребенка грудью исчезают кисты, мастопатии...
Каждый месяц за несколько дней до менструации вы вдруг чувствуете, как ваша грудь набухает, увеличиваясь на размер. Появляется тянущая боль в молочной железе. После месячных эти симптомы исчезают, а значит, уверены вы, так и надо, тем более, что у большинства ваших подруг аналогичная ситуация. Но вы ошибаетесь.
В норме грудь не должна болеть ни при каких обстоятельствах. Вам срочно нужно показаться врачу, потому что у вас развивается мастопатия.
Женщины, как правило, игнорируют первые признаки мастопатии, потому что не знают, что это доброкачественное заболевание молочной железы, проявляющееся в патологическом разрастании ее тканей.
Это дисбаланс в соотношении соединительной (фиброз) и эпителиальной тканей. Их неравномерный рост приводит к тому, что одна ткань разрастается больше, чем другая. Обычные спутники мастопатии – тяжесть в груди и боль, возникающие за 10-14 дней до месячных. Болезненные ощущения особенно усиливается при быстрой ходьбе и беге.
Иногда боль вспыхивает от соприкосновения с одеждой. Если женщина ведет здоровый образ жизни, не делает аборты и у нее все в порядке с гинекологией, то молочные железы не должны доставлять дискомфорт. Но это и хорошо, что мастопатия проявляется болезненно. Организм сигналит о беде – скорее к врачу! Вот рак не болит и разрушает человека втихомолку.
Мастопатия имеет множество форм. Чаще всего встречается мастопатия фиброзно-кистозная, кистозно-фиброзная и диффузная. Форма зависит от того, какая ткань превалирует в молочной железе. Для фиброзно-кистозной мастопатии характерно преобладание фиброзной ткани с наличием мелких кист.
Если в молочной железе преобладают кисты, то это кистозно-фиброзная мастопатия. Диффузная форма считается самой простой – это незначительные изменения ткани молочной железы. Формы могут переходить одна в другую. Допустим, диффузные изменения, если их не лечить, переходят со временем в кистозные, кисты начинают расти, и возможно перерождение в рак.
Самообследование нужно проводить регулярно, на 6-й день от начала менструации.
Как прощупать свою грудьДелается это в ванной следующим образом: стоя перед зеркалом, намыльте грудь, поднимите руки вверх и внимательно рассмотрите свое отражение. Если появилось пупкообразное втяжение кожи на груди или втяжение соска, то это может быть признаком рака (иногда у женщины с рождения втянутые соски – это не страшно).
Затем по часовой стрелке прощупайте каждую грудь, нет ли каких уплотнений. Нередко, нащупав бугорок, женщины сразу паникуют: «У меня опухоль! У меня киста!» Но это не опухоль, а проявление железистой ткани, характерной для молодых (до 30 лет) – нерожавших или родивших одного ребенка – женщин.
Эти уплотнения могут быть бугристыми, или лежать большими кусками, или иметь мелкозернистую структуру. Кстати, мелкие кисты не в состоянии прощупать даже врач, потому что они слишком мягкие и эластичные.
Выделения из сосков
Если они симметричные, из обоих сосков, то, без сомнения, это мастопатия. Но для большей уверенности желательно сдать мазочек на цитологическое исследование. В любом случае, если у вас возникло малейшее подозрение, немедленно обращайтесь за консультацией к маммологу, чтобы, например, не упустить фиброаденому (доброкачественную опухоль).
Молочная железа – гормонозависимый орган, поэтому основная ее причина – гормональный дисбаланс в организме. Чаще всего он связан с гинекологическими заболеваниями (миомой, аденомиозом, эндометриозом, гиперплазией эндометрия, хроническими воспалениями придатков, поликистозом яичников) и дисфункцией щитовидной железы.
Если женщина ни разу не рожала и не беременела или рожала единожды за всю жизнь, то у нее больше шансов заболеть мастопатией. Существует закономерность: чем больше рожаешь и дольше кормишь, тем меньше риск. Кормить надо до года обязательно, ну хотя бы минимум 6 месяцев – это для молочной железы большой плюс.
Позднородящие (после 30 лет) – тоже входят в группу риска. Идеальная ситуация, когда женщина к 25 годам родила и выкормила грудью двоих детей. Но первые в очереди за болезнями молочной железы – делающие аборты. Это страшнейший стресс, гормональная катастрофа, последствия которой непредсказуемы.
ДиангостикаПервоначально необходим осмотр у маммолога. Молодым девочкам - УЗИ молочных желез и подмышечных лимфоузлов. Пациенткам старше 40 лет - маммографию (рентген).
Иногда у женщин, которые практически не кормили, или которые имеют патологию щитовидной железы, в тканях молочной железы сохраняется железистый компонент, а при нем маммография не информативна. Таких пациенток отправляют на УЗИ.
При необходимости проводят цитологическое исследование – мазки из сосков и, если находят какие-то отклонения, назначают пункционную биопсию (забор клеток из уплотнения).
Анализ на гормоны не обязателен. Это дополнительное исследование при заболеваниях щитовидной железы и диагнозе «фиброаденома». Если врач считает нужным, он назначает дуктографию для исследования протоков. При некоторых формах мастопатии пациентке показана пневмокистография (это маммографическое исследование кисты).
Онкомаркеры
Специальный анализ крови из вены, который показывает наличие раковых клеток. Это имеет смысл, когда у человека выявлено онкологическое заболевание и его ждет курс химиотерапии. Первый раз онкомаркеры делаются перед химией, второй раз – после нее. Затем сравнивают результаты, чтобы понять, есть ли польза от химиотерапии или нет.
При мастопатии онкомаркеры ничего вам не скажут. Частные клиники нередко назначают лишние процедуры – это их бизнес.
Лечение мастопатии – очень сложный процесс, ведь прежде всего нужно выявить причину.
Либо это гинекологическое заболевание, либо что-то неладное со щитовидной железой, либо виной всему аборт. А может, это следствие гепатита или холецистита. На эти поиски и само лечение порой уходят два-три года. Допустим, мы выяснили, что первичный очаг – миома.
Значит, сначала пациентка должна пролечиться у гинеколога, так как без этого все усилия маммолога будут тщетны. Часто, убрав проблему в гинекологии, женщина уже не нуждается в терапии молочной железы – мастопатия сама проходит.
На метод лечения влияют и формы мастопатии. Единого стандарта нет, каждый случай требует индивидуального подхода. В идеале маммолог и гинеколог должны работать в связке. Если, допустим, гинеколог собирается назначить женщине гормонотерапию, ему следует направить пациентку к маммологу, чтобы проверить молочные железы.
Потому что при фиброаденоме гормональные препараты противопоказаны: они могут дать перерождение опухоли в рак. Труднее всего лечению поддаются кисты молочной железы.
Толчки для развития мастопатии
•Травмы, удары, вызывающие сильные гематомы. Кстати, ушибы довольно часто приводят к раку молочной железы. Поэтому так опасны для женщины занятия модными сегодня восточными единоборствами. В грудь бить категорически запрещено. Это очень нежный и деликатный орган.
•Стрессы, переживания, даже такие, казалось бы, мелочи, как ссора с мужем. Все начинается с незначительных болей в молочных железах, а закончиться может раком.
•Опасность таят и неправильные контрацептивы, то есть когда женщина без совета врача сама назначает себе гормональные препараты.
•К мастопатии ведут и хронические заболевания печени – холецистит и гепатит.
Фиброаденому (доброкачественная опухоль, узловая форма мастопатии) лекарствами не вылечишь, нужно оперативное вмешательство.
Конечно, можно за ней какое-то время понаблюдать, если она не меняется, не растет, но, я считаю, это мина замедленного действия, и ее лучше сразу удалять.
Единичная большая киста тоже оперируется. Хирурги стараются проводить операцию аккуратно, сохраняя форму груди: надрез делается по ареоле (по коричневому ободку вокруг соска) и удаляется киста или фиброаденома.
Если через этот надрез не удается достать кисту, то делается секторальная резекция, но и в этом случае грудь не уродуется. Правда, когда кожа склонна к коллоидным рубцам, то не вина хирурга, что получился шрам большой толщины.
Грудь не удаляют совсем. Это делается только при раке. Прямо во время операции фиброаденому отправляют на гистологическое исследование. Минут 20 хирурги ждут результат анализа. Если злокачественных клеток нет, то операцию завершают, а если обнаружен рак, врачи удаляют молочную железу.
Если после операции от кисты остается участок капсулы, то она потом может развиваться. Поэтому здесь главное убрать чистенько, и тогда рецидивов в этом месте не будет. Но никто не гарантирует, что киста не образуется в другом месте.
Мастопатия лечится беременностью и родами Врачи советуют женщине родить ребенка и кормить его, чтобы исчезли кисты. Некоторые мои пациентки, не будучи замужем, специально беременеют, чтобы вернуть здоровье. Это касается всех форм мастопатии, кроме фиброаденомы. Ее перед беременностью лучше прооперировать.
Беременность – это всегда гормональный всплеск, и мы не знаем, как на его фоне поведет себя фиброаденома. Она может и озлакочествиться.
Разумные женщины, прежде чем планировать рождение ребенка, приходят к маммологу провериться. Ведь во время беременности мы не назначаем никакой терапии. Ну а нормой жизни для всех женщин должен стать ежегодный профилактический осмотр у маммолога.