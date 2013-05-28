Кокосовое масло помогает похудеть

Ученые из Австралии доказали, что кокосовое масло помогает при истощении, ожирении, а также является отличной профилактикой болезни Альцгеймера и инсульта, сообщают «МедВести».

За время исследования специалисты сделали вывод, что кокосовое масло снижает холестерин, способствует приливу энергии, нормализует инсулин и уничтожает различные патогенные организмы. То есть, масло кокоса нужно употреблять больным диабетом и страдающим от сердечно-сосудистых болезней.

Но полученные учеными результаты противоречат мнению членов Кардиологической ассоциации Австралии, которые приравнивают масло кокосов к насыщенным жирам и считают вредным для здоровья.

При этом Брюс Файф, американский ученый, утверждает, что масло, полученное из кокосов, является наиболее здоровым из всех существующих насыщенных жиров, так как оно достаточно легко усваивается организмом и рекомендовано при истощении. Кроме этого, кокосовое масло помогает ускорить метаболизм, что делает его прекрасным помощником для желающих скинуть лишний вес без вреда для организма.

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